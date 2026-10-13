Venezia , è ufficiale: esonerato Giovanni Stroppa. Niente sfida contro il Napoli di Allegri

Ribaltone sulla panchina del Venezia FC. Attraverso una nota ufficiale, la società arancioneroverde ha comunicato di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Una decisione maturata in un momento cruciale della stagione, che vedrà dunque il tecnico assente nella sentita sfida di campionato contro il Napoli di Massimiliano Allegri.
Il percorso: dalla storica promozione all’addio
Si chiude così un capitolo fondamentale per il club lagunare. Sotto la guida tecnica di Stroppa, il Venezia ha vissuto una cavalcata trionfale nella stagione 2025/2026, coronata con la promozione in Serie A al termine di un campionato di Serie BKT condotto da assoluto protagonista.
Nonostante l’impresa storica conquistata sul campo, la società ha deciso di cambiare rotta per il prosieguo della stagione nella massima serie.
Il ringraziamento del club
Nel comunicato di commiato, la dirigenza arancioneroverde ha speso parole di stima verso il tecnico e la sua squadra di lavoro:
“Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde.”
Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sull’erede di Stroppa, chiamato a prendere le redini della squadra in vista del delicato impegno contro gli azzurri.