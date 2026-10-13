Champions League, pranzo istituzionale tra Villarreal e Napoli: scambio di doni tra Roig e De Laurentiis

Clima di grande cordialità e spirito di fair play a Vila-real in vista del match valido per la seconda giornata della league phase di UEFA Champions League. Presso il ristorante El Ceramista, all’interno dell’Estadio de la Cerámica, si è svolto il tradizionale pranzo ufficiale UEFA tra le delegazioni di Villarreal CF e SSC Napoli.

A guidare i due club sono stati il Presidente del Villarreal, Fernando Roig Alfonso, e il Vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, affiancati per l’occasione dal Delegato UEFA Anthony Bloch.

Il dono azzurro: la scultura “Il Corsiero del Sole”

In occasione dell’incontro istituzionale, la società azzurra ha voluto omaggiare i padroni di casa con un dono d’eccezione: “Il Corsiero del Sole”, una scultura in bronzo policromo creata dal Maestro Antonio Nocera appositamente per la campagna di UEFA Champions League 2026/2027.

L’opera celebra lo storico emblema e l’identità del club partenopeo e rinnova la sinergia artistica con il Maestro Nocera, già avviata nel corso della passata stagione. Un gesto simbolico che consolida i valori di rispetto e fratellanza sportiva tra le due realtà europee.