Castellammare, dai lidi alle Terme: le proposte del Partito Socialista per la città

Il Partito Socialista Italiano saluta con favore la decisione della Commissione Prefettizia relativa alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali fino al 2022, destinandone le entrate alla lotta al dissesto idrogeologico. Uno strumento equo e pratico, che rappresenta un reale aiuto alle famiglie e alle imprese in difficoltà, ben diverso dai vecchi condoni fiscali, che si risolvevano in un favore per i soliti furbi.

Definizione agevolata e territorio

Da forza progressista e riformista, chiediamo, allo stesso tempo, una maggiore premialità della definizione per i contribuenti più deboli e che una parte sempre più consistente delle entrate del fisco comunale vada strutturalmente destinata alla tutela e alla manutenzione del territorio, per le quali non bastano i pur significativi dieci milioni di euro recuperati dopo i recenti eventi atmosferici.

Siamo consapevoli che buona parte delle grandi questioni strategiche che riguardano la Città non potranno trovare soluzione durante la gestione commissariale, con un orizzonte temporale inevitabilmente ridotto, ma pensiamo che ci sia bisogno di una forte ed accelerata azione su alcuni punti che possono cambiare in meglio la Città già nel breve periodo.

Concessioni balneari e tariffe

Valutiamo positivamente l’avvio delle gare per le nuove concessioni balneari, passaggio doveroso per colpire consolidate ed odiose posizioni di rendita, ancorché partito in ritardo per resistenze consolidate e trasversali, ma ci saremmo aspettati, e continuiamo a chiedere, tempi più certi e stringenti in modo da aprire la stagione balneare 2027 con i nuovi concessionari già operanti e con tariffe agevolate in particolare per le fasce più deboli e per i residenti.

Emergenza casa e affitti

L’emergenza casa, con affitti ormai insostenibili per buona parte della popolazione, richiede interventi efficaci, anche con alcuni limiti ed una chiara regolamentazione delle attività ricettive extralberghiere, come avvenuto di recente a Napoli e prim’ancora in realtà governate da giunte di centrosinistra.

Recupero delle acque cittadine

Bisogna poi insistere per il pieno recupero e per la restituzione alla città delle acque della Madonna ed Acidula, su cui da troppo tempo è calato il silenzio e che rappresenta un passaggio essenziale per recuperare quell’identità di “Città delle acque” ormai in buona parte smarrita.

Turismo e flussi turistici

Proponiamo poi l’istituzione, anche a Castellammare, di un Osservatorio sui flussi turistici e le attività ricettive, con la partecipazione di tutti gli operatori del settore, per programmare ed incentivare in modo organico il turismo sul territorio, come di recente fatto in Regione dall’Assessorato guidato da Enzo Maraio.

Sicurezza e legalità quotidiana

Una particolare attenzione, infine, al tema della sicurezza e al rispetto della legalità quotidiana, ancora messe a dura prova ogni giorno, anche da eventi in apparenza minori, e che spesso non trovano spazio in pur ambiziose e impegnative agende politiche.

Le proposte alla Commissione

Sono proposte che il Partito Socialista farà alla Commissione Prefettizia in un incontro già chiesto e con le quali si presenterà alla Città e si confronterà con gli altri partiti e con le realtà civiche non meramente elettorali nei prossimi, difficili mesi.

Il Coordinamento Cittadino del Partito Socialista Italiano Avanti di Castellammare di Stabia