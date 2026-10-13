Colpo a centrocampo per il Città di Solofra: ingaggiato Hemrick Yacine Nembot

Nuovo innesto di spessore per l’ASD Città di Solofra in vista della stagione sportiva 2026/2027. La società gialloblù ha ufficializzato l’ingaggio di Hemrick Yacine Nembot, centrocampista camerunese classe 2000, pronto a portare esperienza, fisicità e personalità al reparto mediano della squadra.

Crescita nel Benevento e tanta esperienza tra Serie D ed Eccellenza

Nembot è un mediano dotato di una struttura fisica importante, in grado di garantire presenza, dinamismo e solidità tattica nella zona centrale del campo.

Il suo percorso calcistico si è formato nel settore giovanile del Benevento, dove ha collezionato presenze con la formazione Primavera, prima di iniziare un lungo e formativo cammino nel calcio dilettantistico nazionale. Nel corso della sua carriera ha indossato maglie di piazze blasonate ed esigenti tra Serie D ed Eccellenza, tra cui:

Audace Cerignola

Casarano

Isernia

Buccino Volcei

Paganese

Castrovillari (società con cui ha disputato le ultime stagioni sia in D che in Eccellenza)

Un tassello di spessore per Mister Liguori

L’arrivo del mediano camerunese mette a disposizione di Mister Liguori un profilo completo e già abituato a gestire la pressione di contesti competitivi. Nembot si inserisce come un tassello fondamentale nello scacchiere tattico del Solofra, alzando l’asticella della qualità e della sostanza a centrocampo.

Con questo acquisto, la dirigenza gialloblù ribadisce la propria ambizione per l’imminente campionato, costruendo un organico determinato ad affrontare ogni sfida con carattere e spirito di sacrificio.