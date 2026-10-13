Marianella Calcio, bomber di categoria per l’attacco: ufficiale l’arrivo di Gianluigi Chiacchio

Rinforzo di grande spessore per il reparto offensivo dell’Asd Marianella Calcio. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Gianluigi Chiacchio, prima punta classe 2001, che entra a far parte della famiglia azzurra per garantire gol, fisicità ed esperienza all’attacco di mister e compagni.

Dai professionisti con la Casertana alle tappe in Serie D

Attaccante moderno e prolifico, Chiacchio vanta una formazione di alto livello: ha infatti compiuto l’intera trafila nel settore giovanile della Casertana, fino a togliersi la soddisfazione di esordire e collezionare presenze in Prima Squadra in Serie C.

Successivamente si è ritagliato un ruolo da protagonista nel panorama dilettantistico nazionale, indossando maglie storiche e blasonate in Serie D come quelle di:

Acireale

Aversa

Puteolana

Sora

Garanzia di gol per l’Eccellenza

Il nuovo attaccante azzurro vanta inoltre un’importante militanza nel campionato di Eccellenza, dove ha difeso i colori di Itri, Aurora Alto Casertano, Sapri, Calpazio e Victoria Marra. Proprio con la maglia della Victoria Marra, due stagioni fa, Chiacchio è stato autore di un’annata straordinaria, mettendo a segno ben 17 reti nel girone B e confermandosi come uno dei profili offensivi più incisivi della categoria.

L’arrivo di Gianluigi Chiacchio al Marianella Calcio rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club azzurro, pronto a recitare un ruolo di prim’ordine nella stagione.