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Marianella Calcio, bomber di categoria per l’attacco: ufficiale l’arrivo di Gianluigi Chiacchio

Gianluca Apicella
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Rinforzo di grande spessore per il reparto offensivo dell’Asd Marianella Calcio. La società ha comunicato ufficialmente l’ingaggio di Gianluigi Chiacchio, prima punta classe 2001, che entra a far parte della famiglia azzurra per garantire gol, fisicità ed esperienza all’attacco di mister e compagni.

Dai professionisti con la Casertana alle tappe in Serie D

Attaccante moderno e prolifico, Chiacchio vanta una formazione di alto livello: ha infatti compiuto l’intera trafila nel settore giovanile della Casertana, fino a togliersi la soddisfazione di esordire e collezionare presenze in Prima Squadra in Serie C.

Successivamente si è ritagliato un ruolo da protagonista nel panorama dilettantistico nazionale, indossando maglie storiche e blasonate in Serie D come quelle di:

  • Acireale

  • Aversa

  • Puteolana

  • Sora

Garanzia di gol per l’Eccellenza

Il nuovo attaccante azzurro vanta inoltre un’importante militanza nel campionato di Eccellenza, dove ha difeso i colori di Itri, Aurora Alto Casertano, Sapri, Calpazio e Victoria Marra. Proprio con la maglia della Victoria Marra, due stagioni fa, Chiacchio è stato autore di un’annata straordinaria, mettendo a segno ben 17 reti nel girone B e confermandosi come uno dei profili offensivi più incisivi della categoria.

L’arrivo di Gianluigi Chiacchio al Marianella Calcio rappresenta un segnale chiaro delle ambizioni del club azzurro, pronto a recitare un ruolo di prim’ordine nella stagione.

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