Il passaggio di testimone sulla panchina del Manchester City ha inaugurato una nuova e affascinante era. Sotto la guida di Enzo Maresca, la rosa dei Citizens è stata plasmata attraverso un mix sapiente di senatori di caratura internazionale, giovani talenti in rampa di lancio e innesti di altissimo spessore pensati per interpretare al meglio il celebre calcio posizionale e il dominio del palleggio tanto caro al tecnico italiano.

Analizzando la numerazione ufficiale e la composizione della squadra, emergono con chiarezza le fondamenta su cui poggia il nuovo corso di Manchester:

1. I guardiani dei pali: sicurezza e leadership

La porta è blindata da una colonna della Nazionale italiana come Gianluigi Donnarumma (numero 1), affettuosamente legato alle sue radici campane ma ormai totem internazionale. A completare il reparto dei portieri figurano l’esperienza di Marcus Bettinelli (13) e l’affidabilità di Gerónimo Rulli (28).

2. La difesa: muscoli, duttilità e palleggio dal basso

Il reparto arretrato unisce la leadership carismatica del capitano Rúben Dias (3) alla solidità di Marc Guéhi (6). Sulle corsie e al centro, la rosa offre una flessibilità straordinaria grazie a interpreti moderni:

La fisicità e la tecnica di Joško Gvardiol (24).

La spinta e il dinamismo di Rayan Aït-Nouri (21).

I giovani prospetti di sicuro affidamento come Vitor Reis (22), Abdukodir Khusanov (45) e il duttile Rico Lewis (82).

Chiudono il pacchetto difensivo Matheus Nunes (27), impiegabile anche in mediana, e il rientrante Josh Wilson-Esbrand (97).

3. La mediana: il motore del “Marescaball”

È il reparto che riflette maggiormente la filosofia del tecnico: intelligenza tattica, palleggio pulito e intensità in non possesso.

L’esperienza internazionale di Mateo Kovačić (8).

La fantasia e la classe cristallina di Phil Foden (47) e Rayan Cherki (10).

I grandi investimenti e i profili di spessore come Enzo Fernández (17) ed Elliot Anderson (5).

La freschezza e il futuro rappresentati dal giovanissimo talento Ayyoub Bouaddi (32) e dal jolly Nico O’Reilly (33).

4. L’attacco: imprevedibilità e la macchina da gol norvegese

La prima linea unisce la devastante vena realizzativa di Erling Haaland (9) — autentico terminale offensivo e punto di riferimento globale — alla velocità e ai uno-contro-uno letali degli esterni:

Il dribbling e l’impatto di Jérémy Doku (11).

La qualità e la spinta di Iliman Ndiaye (7) e Antoine Semenyo (42).

Il talento verdeoro di Allan (37) e le giovani promesse cresciute in casa come Ryan McAidoo (56).

Un organico profondo, ricco di alternative e perfettamente cucito sulle idee tattiche di Maresca, pronto a mantenere il club stabilmente al vertice della Premier League e a recitare un ruolo da assoluto protagonista in Europa.