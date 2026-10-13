Juve Stabia, la carica di Pierobon: sostanza e polmoni al servizio delle Vespe

Un lavoro instancabile, fatto di quantità, contrasti e tanto sacrificio. Nella complessa trasferta di Chiavari, tra le note più liete in casa Juve Stabia spicca senza dubbio la prova di Christian Pierobon, autore di una prestazione di grande sostanza e maturità nel cuore del centrocampo.

Diga e ripartenze: la solita garanzia in mediana

Schierato nella mediana gialloblè, il centrocampista ha svolto un ruolo cruciale nel bloccare le folate offensive degli avversari. Non solo contenimento e legna a centrocampo: Pierobon si è rivelato fondamentale anche nella fase di ribaltamento dell’azione, cucendo il gioco e permettendo alla squadra di ripartire con ordine nei momenti di massima pressione.

La sua partita, durata fino al momento della sostituzione, ha confermato ancora una volta quanto il suo apporto sia prezioso per lo scacchiere tattico di mister e compagni.

L’uomo ovunque di cui la Juve Stabia non può fare a meno

In un campionato che richiede continuità e dinamismo, la Juve Stabia dimostra di aver assoluto bisogno dei polmoni e dell’energia di Pierobon. La sua capacità di ripulire palloni e fare da schermo davanti alla difesa si sta rivelando una risorsa imprescindibile per l’equilibrio della squadra. Una prestazione ampiamente positiva che dà continuità al suo percorso di crescita e regala certezze alle Vespe in vista dei prossimi impegni.