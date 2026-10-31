Juventus-Napoli, il grande ex che divide: la carica degli azzurri contro l’ombra di Spalletti

Non è mai una partita come le altre, ma questa volta Juventus-Napoli porta con sé un carico di suggestioni e sentimenti contrastanti che va ben oltre i tre punti in palio. All’Allianz Stadium di Torino si incrociano ambizioni di alta classifica, ma soprattutto un passato recente rimasto scolpito nella storia del calcio italiano e nel cuore dei tifosi partenopei.

Dal sogno del terzo Scudetto al tradimento sportivo

Per il popolo azzurro, affrontare Luciano Spalletti sulla panchina della “Vecchia Signora” ha il sapore amaro del paradosso. È stato l’architetto del terzo, storico tricolore, l’uomo che ha riportato Napoli sul tetto d’Italia dopo trentatré anni di attesa, trasformando una squadra in una macchina da guerra e regalando al popolo partenopeo una gioia indelebile.

Tuttavia, il successivo approdo del tecnico toscano alla guida della Juventus ha spezzato l’idillio, lasciando un’eredità fatta di gratitudine per i trionfi passati, ma anche di ferite aperte per un passaggio alla storica rivale di sempre che la piazza non ha mai del tutto digerito.

La spinta della piazza: battere il passato per prendersi il presente

Tra i tifosi azzurri la parola d’ordine è una sola: vincere. Superare la Juventus a casa sua avrebbe quest’anno un valore doppio, unendo il peso del risultato sportivo alla rivalsa d’orgoglio contro la propria icona di ieri.

La squadra si presenta a Torino consapevole di avere il supporto e la spinta di un’intera città che chiede una prestazione di carattere, grinta e maturità. Sul prato dell’Allianz Stadium non ci sarà spazio per i ricordi o la nostalgia: novanta minuti di battaglia sportiva in cui il Napoli cercherà di scrivere una nuova pagina, lasciando definitivamente alle spalle le ombre del passato per prendersi la scena del presente.