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Da giovane promessa a certezza in mezzo al campo: l’ascesa di Justin Kumi

Gianluca Apicella
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C’è chi corre rincorrendo il pallone e chi, con una falcata fluida e una naturale eleganza nei movimenti, sembra quasi che il pallone lo faccia correre al tempo dettato dalla propria intelligenza calcistica. A Castellammare di Stabia, sponda gialloblù, gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono ormai tutti puntati su di lui: Justin Kumi.

Arrivato con le stimmate del giovane di grande prospettiva, il centrocampista scuola Sassuolo sta progressivamente scalando le gerarchie e conquistando il cuore del Romeo Menti. Non serve sgolarsi troppo in tribuna per accorgersi della sua presenza in mezzo al campo: basta osservare come pulisce le uscite palla al piede, come rompe le linee di pressione avversarie con verticalizzazioni improvvise e con quanta autorevolezza gestisce i tempi della manovra, abbinando una stazza fisica importante a una pulizia tecnica di categoria superiore.

La geometria e la fisicità al servizio delle Vespe

Nel reparto nevralgico del campo, dove la Serie B richiede un mix spietato di agonismo, dinamismo e tempismo, Kumi ha dimostrato di non temere il confronto fisico pur mantenendo una lucidità stilistica rara. Dinamico, moderno, capace di coprire grandi porzioni di campo – caratteristiche che ricordano da vicino i profili dei centrocampisti box-to-box di ultima generazione – il classe 2004 sta offrendo a mister Pietro De Giorgio quel mix di qualità e quantità che fa la differenza nelle partite bloccate.

Non è un caso che la manovra delle Vespe, quando passa attraverso i suoi piedi, trovi sbocchi più puliti e trame di gioco più fluide. Kumi sa abbassarsi per ricevere la sfera sotto pressione, proteggerla con il corpo e ridistribuirla con precisione, ma sa anche attaccare lo spazio, offrendo un’opzione costante e imprevedibile sulla trequarti.

Un talento in rampa di lancio

La piazza stabiese, storicamente intenditrice di calcio verace, generoso e tecnico, ha immediatamente capito il valore del ragazzo. La sua crescita esponenziale e la capacità di imporsi in un campionato ostico come quello cadetto certificano la bontà di un percorso che lo sta consacrando tra i prospetti più interessanti del torneo cadetto.

La Juve Stabia si gode le giocate del suo centrocampista elegante, un faro silenzioso che illumina la mediana gialloblù. Il futuro è tutto dalla sua parte, e la sensazione, guardandolo correre e dettare i tempi al centro del campo, è che il meglio debba ancora venire.

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