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Arresti domiciliari a Pompei per truffa e furto in casa vacanza

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Avrebbero utilizzato una falsa ricevuta di bonifico per ottenere l’accesso a una casa vacanza a Pompei, senza pagare il soggiorno, e sottrarre oggetti dall’appartamento. Per questa vicenda tre persone, un trentenne e due 33enni, sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Pompei nei comuni di Angri e San Marzano sul Sarno, nell’ambito di un’indagine per furto aggravato in abitazione e truffa.

Il pagamento mai effettuato

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre indagati avrebbero presentato una ricevuta bancaria contraffatta per dimostrare l’avvenuto pagamento del soggiorno.

In realtà, il bonifico non sarebbe mai stato effettuato. Attraverso questo espediente, gli indagati sarebbero riusciti a ottenere l’accesso alla struttura ricettiva.

Una volta entrati nell’appartamento, avrebbero tentato di impossessarsi di beni per un valore complessivo di circa 1.300 euro.

Arresti domiciliari con braccialetto

L’ordinanza cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura.

I carabinieri hanno eseguito il provvedimento ad Angri e San Marzano sul Sarno, sottoponendo i tre indagati agli arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, tutti sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Le accuse sono attualmente oggetto del procedimento penale e la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie.

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