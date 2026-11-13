Linea verde per l’ASD Casamarciano: ufficiale l’arrivo del terzino Pietro Ponticelli

Continua la campagna di rafforzamento dell’ASD Casamarciano, che guarda al presente ma strizza l’occhio anche al futuro annunciando l’acquisizione delle prestazioni sportive di Pietro Ponticelli.

Difensore classe 2006, Ponticelli è un esterno destro moderno che fa della spinta costante e dell’esplosività atletica i suoi principali punti di forza, abbinando grande quantità a una spiccata velocità sulla fascia. Un profilo giovane e dinamico, ideale per garantire freschezza, corsa e nuove soluzioni tattiche alla retroguardia.

Nonostante la carta d’identità verde, il neo acquisto vanta già una significativa esperienza nel calcio dei “grandi”. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Massimo Perna (categoria Under 17), Ponticelli ha proseguito il proprio percorso formativo nella Juniores regionale della MP San Giorgio, società che ha creduto fortemente nelle sue qualità promuovendolo in prima squadra e permettendogli di maturare disputando ben due campionati di Promozione.

Un rinforzo di grande prospettiva, ma già pronto e rodato per la categoria, che si mette da subito a completa disposizione dello staff tecnico e dei nuovi compagni per dare il proprio contributo alla causa del Casamarciano.