Napoli Basketball, colpo storico: JOSH HART, campione NBA con i NEW YORK KNICKS, entra nella proprietà del club azzurro

Una notizia che cambia la storia del basket napoletano. E non solo, Josh Hart, campione in carica NBA con i New York Knicks, entra a far parte della proprietà del Napoli Basketball. Un campione, un volto amatissimo dai tifosi dei Knicks, un giocatore simbolo di grinta, sacrificio e cuore, sceglie Napoli per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta da dirigente e proprietario.Non è un semplice investimento. È una scelta d’amore per una città che Hart conosce bene, che ha vissuto tra Napoli e Costiera Amalfitana, e per un progetto che in pochi mesi è diventato una delle storie più belle del basket europeo: sette vittorie su sette in Eurocup, ritorno in Europa, nascita della squadra femminile, via libera verso la nuova arena e il percorso verso l’Eurolega.Da oggi, il sogno azzurro ha un nuovo, straordinario compagno di viaggio.

Di seguito il comunicato stampa della società

Josh Hart si unisce a Matt Hillman, suo socio in affari e co-conduttore del seguitissimo podcast “Roommates”. Hart sarà inserito nel board del Napoli Basketball con un ruolo strategico, e con Hillman supporterà la crescita sportiva, commerciale e sociale del club.

“Napoli è una grande storia di rivalsa, e mi ricorda, in tanti aspetti, quello che abbiamo costruito con i Knicks” dichiara Josh Hart. “È un progetto costruito sul duro lavoro, grandi sogni e l’incredibile passione che i tifosi napoletani hanno per la loro squadra. Sono stato a Napoli ed in Costiera Amalfitana per anni, e so cosa significa per una squadra avere una tifoseria del genere. Il fatto che questo club stia già facendo parlare di sé in EuroCup, la dice lunga sulle sue ambizioni. Matt Rizzetta, e tutto il team di Underdog Global Partners, hanno ambizioni importanti ed un piano reale sul futuro del Club. Il progetto Napoli è appena al “primo quarto”, e sono molto contento di far parte di un programma che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni.”

La proprietà è guidata da UGP, che ha acquisito Napoli Basketball nel 2025, e Predictive VC, socio di minoranza dal 2026. Come principale proprietario e guida, UGP ha condotto il club al ritorno in Europa ed alla creazione della squadra femminile. Nell’agosto 2026, il Napoli Basketball ha ricevuto una prima approvazione per diventare una nuova franchigia nel processo di espansione di Eurolega, ed a settembre, ha sottoscritto il progetto, con il supporto del Comune di Napoli, per la costruzione di una nuova arena.

“Josh Hart rappresenta Napoli e le decine di milioni di orgogliosi napoletani presenti in tutto il mondo”, ha dichiarato Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball e fondatore di UGP. “La sua dedizione, umiltà e tenacia sono i valori su cui si fonda il progetto Napoli. Ha il cuore di un campione, cosi come i nostri tifosi e sono certo che questo è l’inizio di una splendida storia d’amore tra Josh Hart ed i nostri fans.”

Forza Napoli Basketball