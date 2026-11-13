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Colpo tra i pali per la Sanseverinese: ufficiale l’arrivo del portiere Gennaro Di Somma

Gianluca Apicella
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Rinforzo di grande qualità e prospettiva tra i pali per la Sanseverinese. La società ha infatti ufficializzato l’arrivo di Gennaro Di Somma, portiere classe 2006 pronto a mettere immediatamente il proprio talento al servizio dello staff tecnico e della squadra.

Nonostante la giovanissima età, il neo acquisto porta in dote un bagaglio tecnico ed esperienziale di assoluto rilievo per la categoria. Cresciuto nel settore giovanile della Cavese, Di Somma si è messo in mostra fino a conquistare la prima squadra blufoncé, coronando il proprio percorso formativo con l’esordio in Serie C nella stagione 2024/2025.

Successivamente, il giovane numero uno ha proseguito la propria crescita confrontandosi con piazze importanti e blasonate della Serie D, vestendo prima le maglie di Palmese e Afragolese, fino all’ultima esperienza maturata con la Real Aversa.

Dal punto di vista tecnico, la Sanseverinese si assicura un estremo difensore moderno che abbina spiccata reattività tra i pali a personalità e ottime qualità tecniche nella gestione del pallone. Un innesto mirato per dare ulteriore sicurezza al reparto difensivo e affrontare con ambizione il prosieguo della stagione.

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