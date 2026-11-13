Il Sorrento Calcio incontra i più piccoli per #ioleggoperché: libri, tradizione e spirito di comunità a Piano di Sorrento

Un pomeriggio all’insegna della lettura, della memoria storica e dell’appartenenza al territorio. Nell’ambito dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché, i calciatori del Sorrento Marco Cuccurullo e Angelo Viscardi hanno incontrato i tantissimi bambini accorsi presso la libreria Mondadori di Piano di Sorrento, per un appuntamento reso possibile grazie alla cortese disponibilità e al fattivo contributo organizzativo di Maria Russo.

L’incontro si è trasformato in un momento di autentica condivisione, durante il quale i due atleti rossoneri e i piccoli partecipanti si sono confrontati sul valore e sul significato del “fare comunità”. Il filo conduttore del pomeriggio è stata la lettura di due volumi profondamente legati all’identità della Penisola Sorrentina: il primo dedicato alla storia del Sorrento Calcio — presentato alla presenza degli autori Antonino Siniscalchi e Salvatore Dare, che hanno firmato l’opera insieme a Gianni Siniscalchi — e il secondo incentrato sulle vicende del celebre gozzo Santa Rosa, anch’esso frutto della penna di Salvatore Dare.

A testimoniare l’importanza dell’evento per la società costiera era presente anche il direttore generale del Sorrento Calcio, Benito Starace, che ha voluto rimarcare l’impegno costante del club nel mantenere saldo il legame con la propria gente. Il dirigente ha infatti sottolineato come la società, nonostante la perdurante lontananza da casa per le note vicende legate all’impianto sportivo, stia provando in ogni modo a essere presente e attiva sul territorio, puntando proprio sul coinvolgimento diretto delle giovani generazioni all’interno della grande “comunità Sorrento”.

Tra autografi, fotografie e la curiosità dei più piccoli, l’iniziativa ha confermato ancora una volta quanto lo sport e la cultura possano camminare insieme per trasmettere ai ragazzi l’amore per le proprie radici e per i colori della propria città.

Foto Facebook Sorrento Calcio