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Colpo da novanta per la Puteolana 1902: ufficiale l’arrivo di Manuel Cannavaro

Gianluca Apicella
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Un innesto di spessore, qualità ed esperienza per alzare ulteriormente l’asticella del centrocampo. La Puteolana 1902 batte un importante colpo di mercato e ufficializza l’ingaggio di Manuel Cannavaro, centrocampista classe 2002 pronto a mettersi subito a disposizione di mister Giovanni Sannazzaro.

Nonostante la giovane età, il neo acquisto granata porta a Pozzuoli un bagaglio calcistico già considerevole e forgiato in piazze importanti. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Sassuolo, Cannavaro ha mosso i primi passi tra i professionisti debuttando in Serie C con la maglia del Taranto (collezionando 9 presenze), per poi maturare una solida esperienza in Serie D vestendo le casacche di Casarano, Alma Juventus Fano, Real Casalnuovo, Termoli, Avezzano e Real Normanna — categoria nella quale vanta complessivamente 63 presenze e 3 reti — prima dell’inizio di questa stagione vissuto in Eccellenza con l’Albanova.

Dal punto di vista tattico, si tratta di un centrocampista centrale duttile, capace di agire anche da mediano davanti alla difesa, che unisce qualità tecniche a dinamismo e grande grinta. Un profilo ideale per ampliare le soluzioni dello staff tecnico e dare nuova linfa alla mediana flegrea. A facilitare il suo inserimento ci sarà inoltre la perfetta sintonia con l’allenatore: a Pozzuoli, infatti, Manuel ritrova proprio Giovanni Sannazzaro, tecnico con cui ha già lavorato nella stagione 2025/2026 alla Real Normanna (annata chiusa con 14 presenze e un gol all’attivo).

Inevitabile, infine, il peso specifico di un cognome che rappresenta un pezzo di storia del calcio italiano: Manuel è figlio di Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli e colonna di Parma e Sassuolo, nonché nipote di Fabio Cannavaro, capitano dell’Italia campione del mondo nel 2006 e Pallone d’Oro nello stesso anno. Un’eredità prestigiosa che il classe 2002 porta in campo con personalità e fame di emergere, pronto ora a scrivere una nuova pagina importante della sua carriera con i colori della Puteolana 1902.

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