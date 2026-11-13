HomeCalcio

Colpo in attacco per l’ASD Casamarciano: ufficiale l’arrivo di Antonio Salierno

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Nuovo innesto di qualità e fantasia per il reparto offensivo dell’ASD Casamarciano. La società ha infatti ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Antonio Salierno, esterno d’attacco classe 2004 pronto a mettere il proprio estro al servizio dello staff tecnico.

Giocatore dotato di grande rapidità e abilità nel dribbling, Salierno fa dell’uno contro uno e della capacità di saltare l’uomo con facilità le sue armi migliori. Caratteristiche ideali per scardinare le difese avversarie e garantire maggiore imprevedibilità sulla trequarti e sulle corsie esterne.

Nonostante la giovane età, il nuovo arrivato vanta un percorso formativo di assoluto prestigio: cresciuto nel settore giovanile del Napoli — con cui ha collezionato presenze nelle categorie Giovanissimi Nazionali Under 15 e Allievi Nazionali Under 16 — ha poi proseguito la trafila negli Allievi Nazionali Under 17 del Benevento e nella Primavera del Foggia. Nel 2024 è arrivato il salto nel calcio dei “grandi” con il debutto in Serie D con la maglia del Real Casalnuovo, seguito dalle esperienze maturare tra Eccellenza e Promozione con Frocalcio, Rione Terra e Cellole.

Con l’arrivo di Salierno, l’ASD Casamarciano si assicura dunque un profilo fresco, ambizioso e tecnicamente dotato, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prosieguo della stagione.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Colpo da novanta per la Puteolana 1902: ufficiale l’arrivo di Manuel Cannavaro
Articolo successivo
Colpo in panchina per l’ASD Marianella Calcio: ufficiale l’arrivo di mister Angelo Valerio

LEGGI ANCHE

Calcio

Colpo in panchina per l’ASD Marianella Calcio: ufficiale l’arrivo di mister Angelo Valerio

Scelta di grande spessore ed esperienza per la panchina dell'ASD Marianella Calcio. La società ha infatti annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica...
Calcio

Colpo da novanta per la Puteolana 1902: ufficiale l’arrivo di Manuel Cannavaro

Un innesto di spessore, qualità ed esperienza per alzare ulteriormente l'asticella del centrocampo. La Puteolana 1902 batte un importante colpo di mercato e ufficializza...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA