Colpo in attacco per l’ASD Casamarciano: ufficiale l’arrivo di Antonio Salierno

Nuovo innesto di qualità e fantasia per il reparto offensivo dell’ASD Casamarciano. La società ha infatti ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Antonio Salierno, esterno d’attacco classe 2004 pronto a mettere il proprio estro al servizio dello staff tecnico.

Giocatore dotato di grande rapidità e abilità nel dribbling, Salierno fa dell’uno contro uno e della capacità di saltare l’uomo con facilità le sue armi migliori. Caratteristiche ideali per scardinare le difese avversarie e garantire maggiore imprevedibilità sulla trequarti e sulle corsie esterne.

Nonostante la giovane età, il nuovo arrivato vanta un percorso formativo di assoluto prestigio: cresciuto nel settore giovanile del Napoli — con cui ha collezionato presenze nelle categorie Giovanissimi Nazionali Under 15 e Allievi Nazionali Under 16 — ha poi proseguito la trafila negli Allievi Nazionali Under 17 del Benevento e nella Primavera del Foggia. Nel 2024 è arrivato il salto nel calcio dei “grandi” con il debutto in Serie D con la maglia del Real Casalnuovo, seguito dalle esperienze maturare tra Eccellenza e Promozione con Frocalcio, Rione Terra e Cellole.

Con l’arrivo di Salierno, l’ASD Casamarciano si assicura dunque un profilo fresco, ambizioso e tecnicamente dotato, pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel prosieguo della stagione.