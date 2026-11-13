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Colpo in panchina per l’ASD Marianella Calcio: ufficiale l’arrivo di mister Angelo Valerio

Gianluca Apicella
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Scelta di grande spessore ed esperienza per la panchina dell’ASD Marianella Calcio. La società ha infatti annunciato ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Angelo Valerio, allenatore tra i più preparati e vincenti del panorama dilettantistico campano.

Con l’arrivo di Valerio, il club si assicura un profilo abituato a lottare per traguardi importanti e dotato di una conoscenza capillare della categoria. Nel corso della sua carriera, il neo tecnico del Marianella si è distinto in modo particolare nel campionato di Promozione, conquistando ben tre promozioni alla guida di Marcianise, Castel Volturno e Frattese. Un ruolino di marcia impressionante, impreziosito nel 2019 — proprio sulla panchina del Marcianise — anche dalla conquista della Coppa Italia di Promozione, centrando così uno storico double.

Di assoluto rilievo anche il suo percorso nella massima serie regionale e nei settori giovanili professionistici. In Eccellenza, Valerio ha infatti guidato nuovamente il Marcianise nel 2020, la Maddalonese nel 2022 e, nella scorsa stagione 2025/2026, ancora la Frattese. Nel suo bagaglio professionale figura inoltre la prestigiosa parentesi del 2021 alla guida della Primavera della Casertana, impegnata nel campionato Primavera 3 di Lega Pro.

La dirigenza dell’ASD Marianella Calcio accoglie con grande orgoglio il nuovo allenatore, convinta che la sua mentalità vincente, il carisma e la competenza tattica rappresenteranno il valore aggiunto decisivo per centrare tutti gli obiettivi stagionali prefissati.

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