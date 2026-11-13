Napoli, caccia a un nuovo centrocampista: cinque nomi nel mirino

Il Napoli guarda al mercato dei centrocampisti per avviare un processo di ringiovanimento della rosa. Tra i profili seguiti figurano Mamadou Coulibaly, Lamine Camara, Darryl Bakola, Adem Zorgane e Lucien Agoumé, giocatori con caratteristiche ed esperienze differenti.

Il club azzurro ha già avviato i primi sondaggi, raccogliendo informazioni sulle possibili operazioni. Al momento, però, si tratta di valutazioni preliminari e non di trattative definite.

Il centrocampo da rinnovare

La necessità di intervenire nasce anche dalla composizione attuale del reparto, che comprende giocatori con caratteristiche diverse.

Lobotka e Gilmour rappresentano le soluzioni in regia, mentre De Bruyne e McTominay offrono qualità e capacità di inserimento. Anguissa garantisce invece una presenza più fisica, con Vergara utilizzabile anche in altre posizioni.

Le assenze di McTominay e Lobotka hanno inoltre imposto nuove soluzioni tattiche, evidenziando l’importanza di disporre di alternative.

L’obiettivo del Napoli sarebbe quello di inserire elementi più giovani, capaci di contribuire al ricambio generazionale della squadra.

Coulibaly e Camara piacciono

Tra i nomi presi in considerazione spicca Mamadou Coulibaly, 22 anni, individuato come uno dei possibili rinforzi per il centrocampo.

L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla valutazione economica: per il giocatore del Monaco si parla di una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Sempre nel club del Principato gioca Lamine Camara, classe 2004, altro profilo che avrebbe attirato l’attenzione della società azzurra.

Bakola e la concorrenza juventina

Un’altra pista porta a Darryl Bakola, 18 anni. Secondo le indiscrezioni, il suo valore sarebbe cresciuto sensibilmente rispetto ai 12 milioni di euro investiti dal Sassuolo la scorsa estate.

Per avviare una trattativa servirebbe ora una cifra intorno ai 30 milioni, con un ulteriore ostacolo rappresentato dall’interesse della Juventus.

Le alternative tra Belgio e Spagna

Il lavoro di Giovanni Manna si estende anche ad altri campionati europei.

Tra i giocatori monitorati compare Adem Zorgane, 26 anni, un profilo che rientrerebbe nelle valutazioni del Napoli sul mercato belga.

Un’altra possibilità è rappresentata da Lucien Agoumé, 24 anni, centrocampista del Siviglia che conosce già il calcio italiano grazie alle precedenti esperienze con Inter e Spezia.

Le valutazioni prima del mercato

Il Napoli dovrà ora restringere il numero dei candidati e individuare le operazioni compatibili con le proprie disponibilità economiche.

Le valutazioni dei cartellini, soprattutto per i profili più giovani, rappresentano un elemento decisivo.

La società continua quindi a raccogliere informazioni, con l’intenzione di costruire un centrocampo più giovane senza rinunciare alla qualità e all’esperienza già presenti nella rosa.