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Kevin De Bruyne trascina il Belgio: gol d’autore contro la Turchia e vittoria per 2-1 in Nations League

Gianluca Apicella
Kevin De Bruyne
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Ancora una volta decisivo, ancora una volta leader tecnico indiscusso. Kevin De Bruyne lascia il segno anche con la maglia della propria Nazionale nella sfida di UEFA Nations League tra Turchia e Belgio, terminata con il successo esterno dei Diavoli Rossi per 2-1.

Il fuoriclasse del Napoli ha preso per mano i compagni in una trasferta tutt’altro che semplice, illuminando la manovra offensiva belga con la consueta visione di gioco e timbrando personalmente il cartellino nel momento più delicato dell’incontro. È stato infatti proprio De Bruyne a rimettere in carreggiata il Belgio firmando il gol del pareggio: una conclusione da vero campione, un destro potente e chirurgico scoccato dall’interno dell’area di rigore che non ha lasciato scampo al portiere avversario, andandosi a infilare direttamente sotto la traversa.

Una perla balistica che ha dato la scossa decisiva alla formazione belga, spianando la strada alla rimonta completata poi per il definitivo 2-1. La partita del centrocampista azzurro è durata complessivamente 69 minuti, un lasso di tempo più che sufficiente per indirizzare la gara, dettare i ritmi del centrocampo e dimostrare uno stato di forma smagliante prima della sostituzione nella ripresa.

Prestazione di grande spessore, dunque, per De Bruyne, che dopo aver fatto gioire i tifosi del Belgio si prepara ora a rientrare alla base con il morale alle stelle e la condizione dei giorni migliori. Un segnale prezioso anche per il Napoli, che ritrova il suo faro di centrocampo già carico e tirato a lucido in vista dei prossimi impegni ufficiali.

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