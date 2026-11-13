Antonio Vergara incanta anche con la Nazionale: entra, spacca la partita e conquista il rigore del 3-1 contro la Francia

C’è anche la firma luminosa di Antonio Vergara nella splendida notte azzurra di San Siro. Il talentuoso centrocampista del Napoli è stato tra i grandi protagonisti del match di UEFA Nations League vinto dall’Italia per 3-1 contro la Francia, dimostrando di saper incidere ad altissimi livelli anche con la maglia della Nazionale maggiore.

Gettato nella mischia dal commissario tecnico al minuto 62, in una fase delicatissima dell’incontro con gli Azzurri chiamati a difendere e legittimare il vantaggio, Vergara non ha avuto alcun timore reverenziale davanti al blasone degli avversari né al palcoscenico imponente del Meazza. Al contrario, il giocatore azzurro ha avuto un impatto immediato ed elettrificante sul match, portando freschezza, qualità tecnica e imprevedibilità tra le linee francesi.

La giocata copertina della sua serata arriva proprio nel cuore della ripresa: con un guizzo fulmineo e pieno di personalità all’interno dell’area di rigore avversaria, Vergara ha ubriacato la retroguardia transalpina costringendola al fallo da calcio di rigore. Un’azione nata dal suo talento puro e dalla capacità di puntare l’uomo negli spazi stretti, che ha regalato all’Italia la palla del definitivo ko. Sul dischetto si è poi presentato Pio Esposito, freddo a trasformare il penalty per il 3-1 che ha fatto esplodere San Siro e chiuso definitivamente la contesa.

Oltre all’episodio decisivo del rigore conquistato, l’ultima mezz’ora di Vergara è stata un concentrato di vivacità e intelligenza tattica, risultando una spina nel fianco costante nelle ripartenze italiane fino al triplice fischio. Una serata da incorniciare per il centrocampista del Napoli, che si gode gli applausi del pubblico milanese e lancia un segnale fortissimo in vista dei prossimi impegni dell’Italia.