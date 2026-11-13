La notte in cui Pio Esposito ha stregato San Siro: l’attaccante azzurro batte Maignan e trascina l’Italia

Certe serate non cambiano solo il corso di una partita, ma segnano la consacrazione definitiva di un talento. Se l’Italia di Roberto Mancini è uscita dal prato di San Siro con una vittoria esaltante contro la Francia e con la qualificazione ai quarti di Nations League a un passo, gran parte del merito va ascritto a una notte semplicemente perfetta firmata da Pio Esposito. Il giovane attaccante cresciuto nel rione Cicerone di Castellammare di Stabia ha letteralmente preso per mano la Nazionale, offrendo un saggio di tecnica, personalità e freddezza che ha stregato il Meazza.

Nel mirino del classe 2005 c’era un ostacolo non di poco conto: Mike Maignan, uno dei portieri più forti e decisivi del panorama internazionale. E il duello a distanza con il “portierone” della Francia è iniziato subito con scintille. Nel primo tempo, dopo l’iniziale vantaggio transalpino firmato da Olise, Pio ha subito fatto capire di che pasta è fatto: un gol da opportunista d’area (il suo ottavo in maglia azzurra, sulla falsariga di quanto ammirato in campionato contro il Como) e una costante spina nel fianco per la retroguardia transalpina.

Ma è nella ripresa che il duello con Maignan è entrato nel vivo. Sebastiano aveva scaldato i guantoni del portiere rossonero con una conclusione insidiosa, prima dell’episodio sfortunato del rigore fallito. Quando la tensione in campo toccava i massimi livelli e l’Italia aveva bisogno di un eroe per chiudere i conti, ci ha pensato di nuovo il più giovane dei fratelli Esposito. Con una freddezza glaciale, Pio si è presentato sul dischetto nel finale, spiazzando freddamente Maignan e firmando la storica doppietta personale che ha fatto calare il sipario sulle ambizioni di rimonta della Francia di Zidane.

Maignan, abituato a compiere miracoli e a chiudere la porta a doppia mandata, si è dovuto inchinare per due volte al fiuto del gol e alla sfrontatezza agonistica del giovane bomber italiano. Un esame di maturità superato a pieni voti davanti al pubblico della Scala del calcio, che ha tributato un’ovazione d’altri tempi al momento della sua sostituzione. L’Italia scopre così di avere un nuovo, formidabile punto di riferimento offensivo: Pio Esposito non è più soltanto una promessa, ma una splendida e concreta realtà azzurra.