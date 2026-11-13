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Dal rimpianto dal dischetto all’abbraccio al fratello: il post di Sebastiano Esposito conquista i tifosi

Gianluca Apicella
Giovanni Somma Photography
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È stata una notte dalle mille emozioni per la famiglia Esposito e per tutta Castellammare di Stabia, protagonista assoluta nello splendido successo dell’Italia di Roberto Mancini contro la Francia al Meazza. Se i riflettori della ribalta sono tutti per Pio Esposito, autore di una storica doppietta decisiva per piegare i Bleus di Zidane, suo fratello Sebastiano ha vissuto una serata sulle montagne russe, passata dall’ottima prestazione generosa al rammarico per il calcio di rigore fallito nella ripresa.

A poche ore dal triplice fischio, lo stesso Sebastiano Esposito ha voluto condividere con i tifosi il proprio stato d’animo attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, racchiudendo in poche righe tutta l’amarezza del momento e la gioia immensa per il trionfo azzurro:

«Quel maledetto rigore me lo sognerò stanotte, per fortuna ci hanno pensato i miei compagni a trascinarci alla vittoria in una notte da brividi. Grazie Pio Esposito».

Parole sincere, dirette, che fotografano perfettamente lo spirito di un gruppo unito e il legame indissolubile tra i due talenti cresciuti nel rione Cicerone. Dopo l’errore dal dischetto che aveva fatto infuriare il ct Mancini — portando poi alla sostituzione — Sebastiano ha potuto esultare dalla panchina prima per il gol del sorpasso firmato da Frattesi su assist di Dimarco, e poi proprio per la freddezza del fratello minore, capace di trasformare con personalità il secondo penalty della serata e chiudere i conti.

Il post ha immediatamente fatto il pieno di like e commenti d’incoraggiamento da parte dei tifosi azzurri e dei concittadini stabiesi, pronti a perdonare l’errore dal dischetto e a celebrare una serata che resterà comunque scolpita nella storia del calcio italiano e della “ItalStabia”.

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