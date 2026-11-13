Sant’Antonio Abate, operaio cade da 4 metri: è grave

Un lavoratore autonomo di 46 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre realizzava un porticato in legno a Sant’Antonio Abate. L’uomo è ricoverato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli, con fratture multiple e prognosi riservata.

L’incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 novembre, all’interno di un appartamento in via Motta Bardascini.

La caduta durante i lavori

Il 46enne era impegnato nella realizzazione di una struttura in legno quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo.

La caduta, avvenuta da un’altezza di circa quattro metri, gli ha provocato gravi conseguenze fisiche.

Ricoverato con prognosi riservata

Dopo l’incidente, l’uomo è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’Ospedale del Mare di Napoli.

Il lavoratore si trova ricoverato con fratture multiple e i medici mantengono la prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate, che hanno avviato gli accertamenti.

Sequestrata l’area del cantiere

L’area interessata dall’incidente è stata posta sotto sequestro per consentire le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica della caduta.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sant’Antonio Abate, con il coinvolgimento del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Napoli e degli ispettori dell’Asl Napoli 3 Sud.

Gli accertamenti dovranno chiarire le cause dell’incidente e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.