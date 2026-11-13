Tangenziale di Napoli, auto si ribalta vicino ai Camaldoli

Un’utilitaria si è ribaltata sulla Tangenziale di Napoli nelle prime ore di oggi, venerdì 13 novembre, nei pressi dell’uscita Camaldoli, in direzione Capodichino. Il conducente è rimasto illeso e la circolazione è tornata regolare in breve tempo.

L’incidente si è verificato sulla corsia di destra, per cause ancora in fase di accertamento.

Le possibili cause dell’incidente

Secondo una delle ipotesi prese in considerazione dai tecnici, il ribaltamento potrebbe essere stato provocato dall’urto di una ruota anteriore dell’automobile contro il cordolo che delimita la carreggiata.

Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare. Restano quindi da chiarire le circostanze che hanno determinato la perdita di stabilità del veicolo.

Soccorsi e viabilità regolare

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente il personale della Tangenziale di Napoli e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nelle operazioni di soccorso agli occupanti e di messa in sicurezza della carreggiata.

L’uomo alla guida dell’utilitaria non ha riportato traumi. Non risultano, al momento, notizie di altre persone ferite.

Il sinistro non ha provocato particolari disagi alla circolazione, che è stata ripristinata rapidamente.