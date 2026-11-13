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Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.6 avvertita a Napoli

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata nella mattinata di oggi, venerdì 13 novembre 2026, nell’area dei Campi Flegrei. Il movimento tellurico è stato chiaramente avvertito sia nei comuni flegrei sia in alcuni quartieri occidentali di Napoli, in particolare a Bagnoli e Pianura.

L’evento sismico si inserisce nel fenomeno del bradisismo che interessa l’area flegrea.

Epicentro nella zona Pisciarelli

Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del terremoto è stato localizzato nella zona di Pisciarelli, nei pressi del casello puteolano della Tangenziale.

La scossa è stata registrata a una profondità di circa 3 chilometri, con una magnitudo stimata intorno a 2.6.

Scossa avvertita anche a Napoli

Il terremoto è stato percepito distintamente in diverse zone dei Campi Flegrei e nell’area di Napoli compresa nel territorio flegreo.

Tra i quartieri nei quali è stata segnalata la percezione della scossa figurano Bagnoli e Pianura.

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