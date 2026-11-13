Sant’Antonio Abate, due auto coinvolte in un incendio

Una Smart completamente distrutta dal fuoco e una seconda automobile danneggiata. È il bilancio di un incendio avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 12 novembre a Sant’Antonio Abate.

La vettura maggiormente colpita dalle fiamme appartiene a un operaio di 53 anni, incensurato. Il rogo ha interessato anche un’altra automobile, intestata alla figlia dell’uomo, che ha riportato danni parziali.

Due auto coinvolte nell’incendio

Le fiamme hanno completamente devastato la Smart, mentre la seconda vettura è stata raggiunta dal fuoco senza essere distrutta.

L’episodio è ora al centro di accertamenti per chiarire come si sia sviluppato l’incendio e quali circostanze ne abbiano determinato l’origine.

Nessuna ipotesi esclusa dagli investigatori

Al momento le cause dell’incendio restano sconosciute. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e stabilire se le fiamme abbiano avuto un’origine accidentale oppure siano state provocate intenzionalmente.

Tra le possibilità prese in considerazione figura anche quella di un eventuale gesto doloso, ma non sono emersi elementi che consentano, allo stato, di confermare questa ipotesi.

Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire la natura dell’episodio.