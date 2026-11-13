Buon sangue non mente: Giuseppe Sibilli fa innamorare la Juve Stabia sulle orme di papà Salvatore

Il vento che soffia sul Romeo Menti profuma di storie antiche e di un amore per il pallone che si tramanda di padre in figlio. Se per i tifosi stabiesi il cognome Sibilli evoca già ricordi indelebili e giocate d’altri tempi, oggi a far esaltare la curva gialloblù ci pensa Giuseppe. Attaccante rapido, imprevedibile, dotato di un’accelerazione bruciante e di quel talento purissimo che sa spaccare le partite, il classe 1996 si è preso la scena e il cuore della piazza.

Un legame, quello con Castellammare e con le tinte gialloblù, che affonda le radici nel DNA. Il popolo gialloblu ritrova oggi in Giuseppe quella stessa foga agonistica, quella velocità di pensiero e quell’attaccante innamorato della porta che, anni fa, aveva ammirato nelle gesta di papà Salvatore (per tutti Sasà), bomber verace e punto di riferimento di una generazione di appassionati. Veder correre Giuseppe su quella fascia, saltare l’uomo con una facilità irrisoria e trascinare la squadra nei momenti caldi della stagione significa rivivere un Déjà-vu romantico e tremendamente efficace.

La velocità e il genio al servizio delle Vespe

In campo, la rapidità di esecuzione di Giuseppe Sibilli è diventata l’arma tattica in più nello scacchiere della Juve Stabia. Che si tratti di partire palla al piede in progressione solitaria o di inventare l’imbucata per i compagni, l’attaccante unisce una tecnica sopraffina a una generosità totale che fa impazzire i difensori avversari e galvanizza il pubblico.

I tifosi si riconoscono immediatamente in questo ragazzo cresciuto a pane e pallone, capace di lottare su ogni pallone come se fosse l’ultimo. La dinastia dei Sibilli continua a scrivere pagine memorabili di calcio campano: allora fu papà Salvatore a infiammare le platee, oggi è Giuseppe a far vibrare il Menti, confermando che il vizio della giocate d’autore, da queste parti, è una questione di famiglia.