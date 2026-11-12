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Italia sei uno spettacolo, battuta la Francia di Zidane

Gianluca Apicella
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Una notte indimenticabile per la nazionale italiana di Roberto Mancini che al Meazza batte la Francia di Zinedine Zidane.

La partita si mette subito in salita per gli Azzurri: al 10′ minuto un errore in disimpegno permette a Michael Olise di intercettare e sbloccare il match per i transalpini. La reazione dell’Italia, però, non tarda ad arrivare. Al 26′ è Francesco Pio Esposito a rimettere le cose in a posto, bruciando la difesa sul primo palo e battendo Mike Maignan sull’assist di Nicolò Cambiaghi.

Nel secondo tempo la contesa si accende ulteriormente. Gli Azzurri sfiorano il vantaggio con un calcio di rigore calciato da Sebastiano Esposito e neutralizzato, ma il forcing italiano viene premiato al 63′: il neoentrato Federico Dimarco pennella un pallone invitante per l’inserimento di Davide Frattesi, che di prima intenzione firma il 2-1.

Il colpo del k.o. arriva al 75′: un nuovo penalty guadagnato da Antonio Vergara viene affidato questa volta a Pio Esposito, che non sbaglia dal dischetto, spiazza Maignan e sigla la sua splendida doppietta personale che chiude i conti sul 3-1.

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