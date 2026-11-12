Una notte indimenticabile per la nazionale italiana di Roberto Mancini che al Meazza batte la Francia di Zinedine Zidane.
Italia sei uno spettacolo, battuta la Francia di Zidane
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