Torre del Greco, 1,5 milioni per strade e nuovi semafori

A Torre del Greco è pronta a partire la gara d’appalto per un intervento da 1,5 milioni di euro destinato alla manutenzione delle strade e all’installazione di nuovi semafori pedonali nei pressi delle scuole.

Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore ai Lavori pubblici Virginia Palomba, interesserà diverse arterie del centro e della periferia, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e degli attraversamenti pedonali.

Le strade interessate dai lavori

La delibera approvata dalla giunta prevede interventi di manutenzione straordinaria, ripristino delle pavimentazioni e sistemazione della segnaletica stradale.

Le opere riguarderanno via Ponte della Gatta, via Giovanni XXIII, via Alcide De Gasperi, via Sotto i Camaldoli, via Monti di Resina e traversa Montedoro.

Un capitolo specifico è dedicato alle strade del centro storico, dove saranno effettuati interventi sulle pavimentazioni in pietra lavica.

In particolare, i lavori interesseranno corso Vittorio Emanuele, via Roma, via Diego Colamarino e via Piscopia. L’obiettivo è eliminare le irregolarità e i dissesti, migliorando la percorribilità senza alterare le caratteristiche della pavimentazione storica.

Nuovi semafori davanti alle scuole

Il piano comprende anche l’installazione di nuovi impianti semaforici pedonali lungo alcune strade particolarmente trafficate, in prossimità degli istituti scolastici.

In via Nazionale saranno collocati semafori nei pressi dei plessi Giampietro-Romano, Minniti e Scaramella. Un ulteriore impianto è previsto lungo corso Vittorio Emanuele, vicino al plesso De Nicola.

La finalità è rendere più sicuri gli attraversamenti degli studenti e dei loro accompagnatori, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle lezioni.

Le polemiche sul traffico

La decisione arriva mentre a Torre del Greco proseguono le proteste di alcuni automobilisti, che chiedono lo spegnimento dei semafori recentemente installati, ritenendoli responsabili dell’aumento delle code e dei rallentamenti.

L’amministrazione, tuttavia, conferma la volontà di proseguire con l’installazione di ulteriori dispositivi a tutela dei pedoni.

L’assessore Virginia Palomba ha spiegato che gli impianti previsti rappresentano soltanto la prima parte di un programma più ampio, pensato per proteggere gli alunni e le famiglie che attraversano strade ad alta percorrenza.

Gli interventi sui sottoservizi

Palomba ha inoltre precisato che su alcune arterie cittadine sono già in corso lavori eseguiti da aziende private per la realizzazione di sottoservizi.

In questi casi, il ripristino del manto stradale sarà a carico delle stesse imprese che stanno effettuando gli interventi.

Il nuovo investimento comunale punta dunque a intervenire su due aspetti particolarmente sentiti dai cittadini: le condizioni delle strade e la sicurezza degli attraversamenti, mentre resta aperto il confronto sull’impatto dei semafori sulla viabilità.