Torre del Greco, ritrovata una bomba della Seconda guerra mondiale

Un ordigno bellico inesploso è stato ritrovato a Torre del Greco, nella zona di via Sotto ai Camaldoli, durante alcuni lavori eseguiti da una ditta incaricata di intervenire nell’area. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, 11 novembre, intorno alle ore 19.

L’ordigno risalirebbe, con ogni probabilità, alla Seconda guerra mondiale. La zona è stata transennata e sottoposta a sorveglianza in attesa dell’intervento degli artificieri dell’Esercito.

Il ritrovamento durante i lavori

A comunicare la notizia è stato il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, attraverso i propri canali social.

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, a individuare l’ordigno sono stati gli operai di un’impresa impegnata in lavori nella zona di via Sotto ai Camaldoli.

Dopo la scoperta sono state attivate le procedure di sicurezza per impedire l’accesso all’area interessata.

Area transennata e sorvegliata

Il luogo del ritrovamento è stato delimitato e gli agenti della Polizia Municipale hanno garantito un presidio costante anche durante la notte.

La gestione dell’emergenza è stata inizialmente coordinata dalla Prefettura di Napoli, per poi passare alla Protezione Civile regionale.