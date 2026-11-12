Capodanno 2027 a Napoli, si prepara il concertone in piazza

Il Comune di Napoli avvia i preparativi per il Capodanno 2027 in piazza del Plebiscito. L’amministrazione comunale ha disposto l’indizione della gara per affidare i servizi necessari all’organizzazione della grande festa musicale prevista per la notte del 31 dicembre 2026.

Per gli allestimenti e la gestione delle infrastrutture è stata prevista una spesa di 214.900 euro, oltre IVA al 22%. Il programma annunciato dal Comune prevede la partecipazione di artisti di rilievo nazionale e il tradizionale brindisi di mezzanotte con il sindaco Gaetano Manfredi.

La gara per gli allestimenti

Il Servizio Gestione Eventi e Stadio Diego Armando Maradona del Comune ha avviato la procedura per l’affidamento della gestione integrata di piazza del Plebiscito.

L’incarico comprenderà l’installazione delle attrezzature necessarie allo spettacolo, oltre alla predisposizione, asseverazione e gestione del piano di sicurezza dell’evento.

La procedura negoziata sarà effettuata attraverso la piattaforma elettronica MePA.

Quanto spenderà il Comune

L’importo previsto per i servizi oggetto dell’affidamento è di 214.900 euro più IVA al 22%, per una spesa complessiva di 262.178 euro.

La cifra riguarda gli allestimenti e le infrastrutture necessarie alla realizzazione della manifestazione.

Artisti nazionali e brindisi

Anche per il passaggio dal 2026 al 2027, l’amministrazione punta a organizzare un grande appuntamento musicale nel cuore della città.

Secondo quanto riportato nell’atto comunale, il concertone dovrebbe ospitare artisti di caratura nazionale, mentre il sindaco Gaetano Manfredi parteciperà ai festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno con un brindisi augurale.

Non sono ancora stati comunicati i nomi degli artisti che saliranno sul palco.

Napoli punta sul Capodanno

La scelta di confermare la festa in piazza del Plebiscito rientra nella strategia dell’amministrazione per promuovere l’immagine della città e incentivare il turismo.

Nel provvedimento viene richiamata anche la partecipazione registrata nelle precedenti edizioni, considerata dal Comune una delle ragioni per riproporre l’appuntamento.

Con l’avvio della procedura di affidamento prende dunque forma l’organizzazione del Capodanno 2026-2027 a Napoli, in attesa di conoscere il programma musicale e gli artisti protagonisti della serata.