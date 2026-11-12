Napoli, Lungomare chiuso al traffico per il Tri Gold Caracciolo

Due giornate di modifiche alla circolazione sul Lungomare di Napoli in occasione del Tri Gold Caracciolo 2026, la manifestazione sportiva in programma domenica 15 novembre nella zona della Rotonda Diaz, con gare di acquatlon e triathlon.

Per consentire lo svolgimento dell’evento saranno introdotti divieti di transito e di sosta, oltre a modifiche temporanee alla viabilità già a partire da sabato 14 novembre.

Le strade chiuse domenica

Domenica 15 novembre, dalle ore 8 alle 12, sarà vietato il transito veicolare nelle seguenti strade:

Piazza della Repubblica

Viale Anton Dohrn

Via Francesco Caracciolo, nel tratto fino a piazza Vittoria

Viale Antonio Gramsci

Via Tommaso Campanella

Le limitazioni interesseranno quindi una parte significativa della viabilità del Lungomare durante la mattinata.

Dove scatta il divieto di sosta

Sempre domenica 15 novembre, dalla mezzanotte alle ore 12, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di viale Antonio Gramsci e via Tommaso Campanella.

Il provvedimento riguarderà anche il tratto di via Francesco Caracciolo compreso tra via Campanella e la Rotonda Diaz.

Le modifiche di sabato

Le prime variazioni alla circolazione scatteranno sabato 14 novembre, dalle ore 8 alle 12.

In questa fascia oraria sarà istituito il senso unico di marcia in direzione piazza Vittoria lungo viale Anton Dohrn e nel tratto interessato di via Francesco Caracciolo.

Pista ciclabile temporaneamente sospesa

Le limitazioni coinvolgeranno anche chi si sposta in bicicletta.

Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle ore 7 alle 13, sarà sospesa la pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.

Le modifiche temporanee richiederanno particolare attenzione a chi deve raggiungere il Lungomare o attraversare le strade interessate durante il fine settimana.