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Sonny Corleone: Il destino tragico dell’erede del Padrino

Gianluca Apicella
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Nel vasto e complesso affresco familiare de Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola, la figura di Santino “Sonny” Corleone svetta per irruenza, passione e un destino tragicamente segnato.

Primogenito di Don Vito Corleone, Sonny viene da subito individuato da tutti come il naturale successore alla guida dell’impero criminale di famiglia. Il suo carattere passionale, istintivo e incline alla violenza lo rende una presenza dominante all’interno della famiglia Corleone, ma anche un bersaglio vulnerabile per i nemici.

La svolta drammatica nella vita di Sonny — e nelle dinamiche di potere del clan — arriva con il suo brutale assassinio in un attentato organizzato ai suoi danni. La perdita del primogenito lascia un vuoto incolmabile, costringendo Don Vito a rivedere i piani per il futuro della famiglia e a scegliere infine il figlio minore, Michael Corleone, come nuovo Don.

A dare volto, corpo e un’energia travolgente a Sonny è stato l’attore James Caan. La sua interpretazione magistrale ha consegnato il personaggio alla storia della cultura pop, regalando al pubblico scene memorabili ed entrate di diritto nell’immaginario collettivo.

Grazie a questo ruolo iconico nel capolavoro del 1972, James Caan ottenne la sua prima e unica candidatura agli Oscar come Miglior Attore Non Protagonista, consacrando per sempre il legame indissolubile tra l’attore e l’irrefrenabile primogenito di casa Corleone.

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