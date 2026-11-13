La pirateria da marittima a informatica

La pirateria marittima si pratica fin dall’esistenza delle navi nell’antichità, ma si è trasformata seguendo le diverse rotte commerciali del mondo. Possiamo definirla come uno dei crimini più vetusti e, nello stesso tempo, continuativi della storia dell’umanità sulla Terra.

I pirati moderni utilizzano tecnologie avanzate, armi automatiche e imbarcazioni veloci, ma negli ultimi tempi le marine militari hanno fortemente ridotto il fenomeno.

Eppure, la pirateria marittima esiste ancora oggi in aree strategiche e instabili e, infatti, le zone più colpite negli ultimi decenni sono state il Corno d’Africa in Somalia, lo Stretto di Malacca nel Sud-Est asiatico e il Golfo di Guinea.

La nuova pirateria informatica

Esiste però attualmente un altro tipo di pirateria, quella informatica, che può essere considerata un fenomeno altrettanto spaventoso e devastante.

Negli ultimi tempi ci sono stati attacchi hacker ai frigoriferi di mezza Europa, seguiti, dopo pochi giorni, dagli allarmi bomba in diversi aerei, che hanno mandato in tilt i cieli del Vecchio Continente. Nelle ultime ore si è passati all’invio di messaggi allarmistici nelle scuole in Italia e in altre parti d’Europa.

Per molti osservatori si può parlare di una vera e propria guerra ibrida, ma Alessandro Curioni, un esperto riconosciuto a livello internazionale di cybersicurezza, preferisce chiamarla piuttosto “guerra diffusa”.

Il riferimento va all’allarme bomba lanciato nelle ultime ore a diverse scuole italiane di ogni ordine e grado.

Secondo Curioni, questa situazione di conflitto permanente punta a deteriorare la normalità del quieto vivere, lo stesso stile di vita, la fiducia nelle istituzioni e la tranquillità dei cittadini.

Gli attacchi e le responsabilità

Per l’esperto di sicurezza informatica, resta complicato stabilire se ci sia una regia unica, in riferimento all’utilizzo di sistemi digitali, partendo dall’attacco ai frigoriferi, che inizialmente sembrava riferibile a pirati russi, fino alla scoperta, invece, della loro matrice iraniana da parte dei francesi.

Poi ci sono stati attacchi che hanno una finalità economico-finanziaria ben definita, come l’ultimo assalto informatico all’autostrada del Brennero.

Le precauzioni dei governi europei

Rispetto a queste situazioni, alcune nazioni europee, come la Svezia e l’Olanda, hanno diramato negli scorsi mesi dei documenti specifici per istruire la popolazione nel caso di crisi o di guerra.

Le indicazioni sono più o meno le stesse che hanno prodotto pure Gran Bretagna e Francia e riguardano il possesso di un kit di sopravvivenza di 72 ore, che deve contenere acqua potabile, alimenti conservati, vestiti pesanti, batterie esterne, torce e apparecchiature di ricezione radiofonica, tra le quali si lascia preferire quella di invenzione italiana a manovella, perché utilizzabile sempre e comunque.

In alcuni casi, la richiesta è che la popolazione sia pronta a cavarsela addirittura per una settimana, con una particolare attenzione ai sistemi di pagamento, con la conservazione di valuta contante.

Ad esempio, il governo di Stoccolma consiglia di tenersi 100 corone contanti per adulto, che corrispondono a circa 90 euro, e di individuare in anticipo i rifugi più vicini alla propria abitazione.

Il governo di Amsterdam consiglia invece 70 euro per ogni persona adulta e 30 a bambino.

Disinformazione e sicurezza digitale

Svezia e Olanda mettono esplicitamente in allarme la popolazione rispetto agli attacchi psicologici della pirateria informatica e al pericolo della disinformazione.

Il consiglio dei due governi europei è quello di fidarsi solo di interlocutori ufficiali e, soprattutto, di verificare ogni notizia da più fonti, evitando di diffondere contenuti dubbi, diffidando soprattutto di quello che viene condiviso sui social media.

La Svezia, per quanto riguarda la sicurezza informatica, chiede esplicitamente l’utilizzo di password robuste e l’effettuazione di backup regolari di tutti i dati importanti.

La Svezia, inoltre, ha ricordato come tutta la popolazione, non solo svedese, ma anche tutti i residenti sul suo territorio, in una fascia di età di oltre mezzo secolo, compresa tra i 16 e i 70 anni, possa essere chiamata a contribuire alla difesa nazionale.

Il programma Fortress America

In riferimento ai Paesi fuori dell’Europa, diversi piani emergenziali sono stati stilati anche negli Stati Uniti.

Il segretario della Difesa, Pete Hegseth, ha in particolare lavorato al programma definito Fortezza America, “Fortress America”, che ha l’obiettivo di permettere alle basi operative di rimanere attive, anche se un cyberattacco o un altro tipo di sabotaggio informatico mettessero fuori uso la rete elettrica.

Dunque, per l’attuazione di questo programma di sicurezza americana, c’è bisogno di indipendenza energetica, sicurezza delle filiere industriali e degli approvvigionamenti e, soprattutto, di adeguate riserve strategiche di carburante, munizioni e medicinali.

Il governo americano si affida molto alla protezione fisica e informatica delle installazioni e alla sicurezza delle comunicazioni in generale, e non solo di quelle satellitari.

La guerra secondo Curioni

L’esperto Alessandro Curioni mette in guardia dall’eccessivo utilizzo di sistemi digitali, perché lo scopo recondito potrebbe essere la destabilizzazione di determinati modelli sociali e culturali.

Attualmente, con le tecnologie digitali si può amplificare qualsiasi fenomeno e, per lanciare un allarme, non è più necessario effettuare centinaia di telefonate, perché attraverso l’invio di un’e-mail è possibile arrivare contemporaneamente a diecimila persone.

Secondo il giudizio di Curioni, è necessario nei tempi attuali iniziare a rideterminare la definizione del concetto di guerra.

In effetti, in questi ultimi tempi la guerra ormai può essere definita come un miscuglio di cose, i cui risultati sono abbastanza simili a quelli prodotti da una guerra di tipo tradizionale.

Ad esempio, nei sabotaggi dei frigoriferi, il risultato è stato che i supermercati siano stati privati di cibi freschi da vendere, mentre nella questione dell’allarme bomba sugli aerei di linea si è ottenuta la scorta dei caccia di combattimento.

Per quanto riguarda l’allarme bomba nelle scuole, si è ottenuta, nella stragrande maggioranza dei casi, l’evacuazione delle stesse, in ottemperanza al protocollo previsto per le minacce di ordigni all’interno o nelle immediate vicinanze degli edifici.

Insomma, gli effetti finali di questa pirateria informatica sono molto simili a quelli di una guerra tradizionale.

Il paragone con il terrorismo

Si può fare anche un paragone tra questa strategia e quella della tensione, tipica degli anni Settanta, riconducibile al terrorismo, che, come la pirateria marittima dell’antichità, può essere considerato una spaventosa minaccia in tutto il mondo.

Il terrorismo punta a provocare timore, preoccupazione, ansia ed è un fatto che esiste storicamente da circa un millennio e può essere più devastante ancora degli effetti che provoca la stessa forza fisica.

Nei tempi attuali gli strumenti utilizzati sono le procedure di sicurezza, ma la novità, secondo l’esperto, consiste nella difficoltà dell’attribuzione.

Infatti, se per il terrorismo del passato l’attribuzione non era difficile, perché quelli che se lo attribuivano tenevano alla chiarezza dell’origine dell’evento provocato, nei tempi attuali c’è la forte possibilità che qualcuno si appropri degli atti di un altro.

Dalla sicurezza alla prontezza

L’iperconnettività del mondo attuale consente di gestire, da un’applicazione qualsiasi o con un accesso remoto, gli attacchi informatici e, per questo, Curioni ritiene che si debba parlare di prontezza, oltre che di sicurezza.

L’esperto di sicurezza informatica afferma come questi episodi possano sicuramente ripetersi e sarebbe quindi necessario gestire gli incidenti, per capire anche quanto queste emergenze costino in termini economici, ma non solo.

Infatti, il logoramento del sistema di sicurezza, alla fine, produce irrequietezza tra i cittadini, sempre più spaventati e ansiosi e sempre meno disponibili ad accettare quello che viene loro raccontato dalle istituzioni.

Gli ammonimenti di Leone XIV

Lo stesso pontefice Leone XIV sulla questione è intervenuto nella Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali e in altri messaggi, per ammonire i cattolici nei confronti di vari aspetti informatici, quali frodi, cyberbullismo, deepfake, chatbot invasivi che simulano relazioni affettive, bolle social, polarizzazione ed erosione cognitiva.

Il progresso scientifico, secondo Papa Leone, peraltro pure laureato in matematica, può offrire opportunità straordinarie, ma esige una costante supervisione etica.

L’impiego di algoritmi avanzati nei settori della sorveglianza di massa e della difesa militare rappresenta un nodo critico per gli equilibri internazionali.

Senza una guida responsabile, gli strumenti digitali rischiano di trasformarsi in veicoli di condizionamento sociale e gli effetti degli attacchi informatici degli ultimi giorni sicuramente porranno ulteriori riflessioni al pontefice, che potrebbero esprimersi in un nuovo messaggio, al ritorno dal suo lungo viaggio in Sudamerica.