ItalStabia show a San Siro: doppietta di Pio Esposito e Francia al tappeto

Nonostante le assenze di Mbappé, Thuram e Dembélé, la nazionale francese di Zidane mostra grande qualità nelle giocate offensive, ma solo nel primo tempo, riuscendo a segnare grazie a un regalo del capitano Donnarumma, che mette Olise nelle condizioni di calciare comodamente in rete. Mancini sceglie ancora una volta un’Italia caratterizzata dall’importante presenza stabiese non solo in porta, ma soprattutto in attacco con i fratelli Esposito, che non deludono il folto pubblico dello stadio Meazza di Milano.

In effetti i protagonisti di Castellammare, sotto una pioggia copiosa tipica del clima meneghino, fanno il bello e il cattivo tempo: Donnarumma, prima dell’errore, compie una grande parata di piede su Rabiot. Dopo un altro paio di conclusioni francesi piuttosto pericolose e il gol di Olise, Pio Esposito segna l’ottavo gol in maglia azzurra, simile a quello realizzato domenica contro il Como; Sebastiano impegna seriamente Maignan, mentre il giovane bomber del rione Cicerone si fa ingenuamente ammonire per aver tentato di allontanare la palla. Dopo i due gol la Francia riprende a far girare magnificamente il pallone, colpendo pure un palo con Barcola, che tenta una soluzione balistica, ma l’Italia tiene il campo con determinazione. Tra gli otto azzurri non stabiesi meritano una citazione Scalvini e Kayode in difesa, Frattesi a centrocampo e Cambiaghi sul fronte offensivo — anche se il bolognese non assicura un’adeguata copertura in fase difensiva, diversamente da Sebastiano Esposito —, mentre anche Tonali e Barella si rivelano molto bravi nei recuperi.

All’inizio della ripresa anche Bastoni e Calafiori si fanno apprezzare nel contenimento degli avversari, che colpiscono un altro palo con Cherki dopo un intervento non ottimale di Donnarumma nel tentativo di evitare un calcio d’angolo; questa volta, però, il portiere stabiese ha il merito di salvare la porta, deviando il tiro sul legno. In attacco i fratelli Esposito restano sempre pericolosi nelle ripartenze insieme a un pungente Cambiaghi, abile a conquistare un rigore che avrebbe potuto regalare una soddisfazione immensa alla famiglia Esposito. Purtroppo Sebastiano spreca la grande opportunità dal dischetto, calciando malissimo e facendo arrabbiare Mancini, che avrebbe preferito Pio come rigorista e lo sostituisce insieme a Cambiaghi per inserire Vergara e Dimarco. Proprio l’esterno sinistro interista, dopo un grande recupero di Barella, fornisce l’assist del vantaggio al sempre puntuale Frattesi, finalizzando la migliore azione degli azzurri proprio dopo la delusione del rigore sbagliato.

La Francia accusa il colpo, subendo pure qualche intervento ruvido, ma Mancini decide di sostituire proprio Frattesi con Doumbia. Con un altro attacco insistente, la Nazionale trova lo spunto di Vergara, che si procura ottimamente un secondo rigore: questa volta dal dischetto va il più giovane degli Esposito, che calcia benissimo e si toglie la soddisfazione di realizzare una storica doppietta. Solamente a questo punto Zidane decide di effettuare i cambi, inserendo contemporaneamente ben quattro giocatori e subito dopo anche il quinto, facendo così debuttare un paio di giovanissimi attaccanti. Nello specifico, il tecnico francese manda in campo Mayulu, Diouf, Kroupi e Kumbedi al posto di Malo Gusto, Truffert, Doué e Barcola, inserendo poi Camavinga per Cherki; la Francia, tuttavia, perde la qualità espressa nel primo tempo, pur provando generosamente a segnare fino alla fine di questa bella sfida, soprattutto sui calci piazzati.

Mancini, soddisfatto della prestazione dei suoi, sfrutta l’ultimo slot di cambi per inserire Ricci e Scamacca al posto degli applauditissimi beniamini di casa Barella e Pio Esposito, godendosi nel finale le ripartenze di Vergara da una parte e Dimarco dall’altra. Oltre alla prestazione notevole, il commissario tecnico può pregustare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale di Nations League, addirittura con la conquista del primo posto nel girone in caso di vittoria in Belgio domenica sera. Accanto a una splendida “ItalStabia” c’è infine da segnalare, come nota di colore, la presenza in tribuna del giovanissimo campione di automobilismo Antonelli, che da italiano ha portato fortuna agli azzurri.