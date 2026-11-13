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Colpo in difesa per l’ASD Casamarciano: ufficiale l’arrivo di Pietro Angeletti

Gianluca Apicella
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Continua a rinforzarsi con innesti di assoluto spessore l’ASD Casamarciano. Dopo gli ultimi movimenti in entrata, la società ha annunciato ufficialmente l’acquisizione delle prestazioni sportive di Pietro Angeletti, difensore classe 2002 pronto a mettersi immediatamente a disposizione dello staff tecnico.

Con l’arrivo di Angeletti, il club si assicura un vero e proprio jolly difensivo: grazie alla sua duttilità tattica e alla buona struttura fisica, il giocatore è infatti capace di disimpegnarsi con la stessa efficacia sia nel ruolo di difensore centrale che su entrambe le corsie laterali come terzino. Una pedina preziosa che offrirà nuove e affidabili soluzioni per blindare il pacchetto arretrato.

Nonostante la giovane età, il neo acquisto porta con sé un curriculum di tutto rispetto, forgiato in piazze storiche e ambiziose del calcio dilettantistico e giovanile. Cresciuto nell’Under 19 del Teramo, Angeletti ha maturato una solida esperienza pluriennale in Serie D vestendo maglie prestigiose come quelle di Nola, Real Aversa, Afragolese e Mariglianese. Proprio con la casacca bianconera del Nola ha disputato anche i campionati di Eccellenza e Promozione, categoria quest’ultima in cui si è messo in mostra anche con i colori di Viribus Unitis e Saviano.

Un bagaglio ricco di esperienza, personalità e qualità tecniche che Pietro Angeletti mette da subito al servizio del Casamarciano per contribuire con determinazione al cammino stagionale della squadra.

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