Sciopero ANM a Napoli il 16 novembre: orari e ultime corse

Disagi in vista per chi utilizza i mezzi pubblici a Napoli. Lunedì 16 novembre 2026 è previsto uno sciopero di quattro ore del personale ANM, dalle 11 alle 15, che potrebbe provocare interruzioni del servizio su autobus, metropolitane e funicolari.

L’azienda di trasporto pubblico ha comunicato gli orari delle ultime corse prima dell’inizio della mobilitazione, mentre i sindacati hanno indicato le ragioni della protesta.

Gli orari delle metropolitane

Lo sciopero interesserà anche le due linee metropolitane gestite da ANM, con le ultime corse programmate prima delle 11.

Per la Linea 1, l’ultima corsa è prevista alle 10:22, mentre per la Linea 6 il servizio terminerà alle 10:30.

Durante le quattro ore di agitazione sindacale potrebbero verificarsi sospensioni della circolazione.

Autobus e funicolari coinvolti

Per le funicolari, ANM ha comunicato che le ultime corse saranno effettuate alle 10:40.

Gli autobus, invece, effettueranno le ultime partenze alle 10:30, trenta minuti prima dell’inizio dello sciopero.

Il servizio su gomma tornerà regolare a partire dalle 15:30, mezz’ora dopo la conclusione della protesta.

Le ragioni della protesta

La mobilitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl Fna, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato, Orsa Tpl e Faisa Confail.

Le organizzazioni sindacali hanno indicato diverse problematiche alla base dello sciopero, a partire dalle rivendicazioni salariali.

Tra le questioni sollevate figurano anche la carenza di personale, la manutenzione dei mezzi e degli impianti e le condizioni di sicurezza nelle stazioni e a bordo dei mezzi pubblici.

Per i cittadini che dovranno spostarsi lunedì mattina o nel primo pomeriggio, sarà quindi importante tenere conto delle possibili interruzioni del trasporto pubblico.