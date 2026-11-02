Empoli-Juve Stabia 2-2: spettacolo, rimonte e pari giusto in Toscana

Finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida giocata in terra toscana tra Empoli e Juve Stabia. Un match intenso, condizionato da vento e pioggia, che ha regalato emozioni, ribaltamenti di fronte e giocate di altissimo livello dal primo all’ultimo minuto, premiando alla fine la generosità e il carattere di entrambe le compagini.

Primo tempo: botta e risposta e pioggia di goal

L’avvio è subito scoppiettante: nei primi minuti Di Nardo e Ceesay provano a scaldare i motori con un tiro e un’accelerazione improvvisa. Al 13′ è preziosissima la chiusura aerea di Bellich, che anticipa Popov e Vukovic rifugiandosi in corner. La Juve Stabia sfiora il vantaggio al 18′ con Bettella, il cui tentativo impegna severamente Seghetti. Dall’altra parte, al 26′, è Saporiti a spaventare Vukovic con un pallonetto insidioso, sventato da un provvidenziale intervento di Karic in area.

Il match si sblocca al 32′: sugli sviluppi di una punizione battuta da Maistro nel maltempo, la palla carambola su Karic e favorisce l’inserimento di Di Nardo, abile a portare in vantaggio la Juve Stabia. La reazione dell’Empoli non si fa attendere: al 38′ Vukovic compie un miracolo su Zedadka dopo un corner, ma sulla ribattuta Popov è il più lesto a insaccare l’1-1 approfittando di una difesa ospite troppo statica. I padroni di casa fiutano il colpo e completano il sorpasso al 43′ con una splendida girata di Saporiti, che firma il 2-1. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per un gran tiro di Candellone (44′) disinnescato in volo da Seghetti, e per un brivido sventato nel recupero dalla retroguardia stabiese. Si va al riposo con l’Empoli avanti.

Ripresa: la magia di Maistro e il forcing finale

La ripresa si apre con i tentativi di marca empolese: al 51′ Vukovic sventa su Corrado e, poco dopo, ripete l’intervento provvidenziale deviando in angolo un tiro di Zedadka. Mister Andreoletti prova a dare nuova linfa inserendo Maggioni, Battistella e Sibilli.

La mossa dà i suoi frutti al 58′: sugli sviluppi di un corner, Maistro inventa una giocata spaziale che vale il 2-2 (probabilmente complice una deviazione decisiva di Di Nardo). L’Empoli non ci sta e sfiora il nuovo vantaggio con Yepes, mentre girandole di cambi spezzano il ritmo con l’ingresso in campo di Sanà Fernandes, Egan, Biondini, Di Stefano e Meznar.

Nel finale le due squadre provano il tutto per tutto: all’89’ una bella trama sull’asse Sanà-Battistella si conclude con un tiro fuori di un soffio. In pieno recupero brivido finale per la Juve Stabia: Biondini ha sul piede la palla della vittoria, ma un superbo Bettella salva tutto in extremis.

Al triplice fischio il tabellone recita 2-2: un pareggio giusto che premia lo spettacolo e la determinazione messa in campo da Empoli e Juve Stabia.