Il fenomeno Mike Tyson: il racconto senza filtri della sua vita su Netflix

La docuserie “TYSON”, prodotta da Netflix e diretta da Floyd Russ, si articola in 4 episodi ed offre un ritratto crudo, profondo e senza filtri della vita di Mike Tyson. A rendere l’opera unica è la voce dello stesso Tyson che, ormai sessantenne, ripercorre a mente fredda le luci abbacinanti e le ombre più oscure della sua esistenza.

1. La formazione e la scalata al successo

La docuserie parte dalle radici: un’infanzia durissima vissuta tra la povertà, le violenze e i frequenti arresti nelle strade di Brooklyn.

Il punto di svolta (Cus D’Amato): L’incontro con il leggendario allenatore Cus D’Amato cambia tutto. D’Amato intuisce il potenziale di Mike, gli fa da padre e lo plasma mentalmente e tecnicamente.

L’impresa storica: Il 22 novembre 1986, a soli 20 anni e 4 mesi, Tyson sconfigge Trevor Berbick diventando il più giovane campione del mondo dei pesi massimi nella storia del pugilato , un record tuttora imbattuto.

“The Baddest Man on the Planet”: Con il suo stile aggressivo e i suoi KO devastanti nei primi round, Tyson divenne un’icona planetaria, accumulando una ricchezza e una fama senza precedenti.

2. Le drammatiche cadute e i punti di rottura

La docuserie analizza a fondo anche le fragilità di Tyson, incapace di gestire un successo così immenso senza una guida e una stabilità emotiva.

I drammi personali e la prigione: La morte di Cus D’Amato e la gestione finanziaria e personale con figure controverse come il promoter Don King segnano l’inizio della parabola discendente. Nel 1992 arriva la condanna per violenza sessuale che lo porta a scontare tre anni di carcere.

Episodi iconici e controversi: Viene analizzato il travagliato rientro sul ring negli anni ’90, fino al celebre e drammatico incontro del 1997 contro Evander Holyfield, terminato con il morso all’orecchio dell’avversario.

La rovina finanziaria e le dipendenze: Nonostante guadagni stimati in centinaia di milioni di dollari, uno stile di vita sfrenato, la dipendenza da sostanze e decisioni finanziarie sbagliate lo condussero al bancarotta nel 2003.

3. La redenzione e l’uomo di oggi

L’ultimo capitolo della docuserie si concentra sul cammino di consapevolezza e rinascita di Iron Mike.

La consapevolezza degli errori: Oggi Tyson guarda al passato con un mix di auto-critica, sorpresa e amarezza. Nell’intervista ammette lui stesso di essere stato in passato “un dipendente del caos” , riflettendo su quanto sia stato difficile per un ragazzo cresciuto senza punti di riferimento ritrovarsi milionario e temuto da tutti.

La rinascita mediatica: La serie ripercorre la seconda vita di Tyson: il passaggio ad attore (famoso il suo cameo in Una notte da leoni), i podcast di successo e persino il suo clamoroso ritorno sul ring per eventi esibizione (tra cui il dibattuto match con Jake Paul).

Perché vederla: Non è solo un documento sportivo sui KO più belli di “Iron Mike”, ma una profonda analisi psicologica e umana sul costo personale della fama assoluta, sul contrasto tra la violenza del ring e la ricerca della pace interiore.