Napoli la giostra del goal contro il Bodo è tua

Allegri cambia nuovamente modulo e uomini, per battere gli ostici norvegesi del Bodo Glimt, affidandosi ad Anguissa, Spinazzola e Lang e confermando De Bruyne e Mc Tominay, che almeno stasera hanno dimostrato di poter coesistere in campo. Alla prima azione il Napoli passa in vantaggio proprio sull’asse dei calciatori apparsi appannati nelle gare precedenti, Spinazzola e Politano, che con un tiro al volo al fulmicotone in area scaraventa alle spalle del portiere Haikin. Il Napoli nella prima mezzora domina in lungo e in largo, costruendo occasioni a ripetizione con Lang che impegna due volte Haikin, ma anche Di Lorenzo, Mc Tominay e Hojlund. La squadra senza Lobotka e Gilmour appare meno geometrica, ma è sicuramente più dinamica , anche perché De Bruyne segue questa volta le indicazioni di Allegri, giocando più arretrato, per mettere Mc Tominay nelle condizioni di inserirsi più agevolmente in fase offensiva, come in effetti accade sia nel primo che nel secondo tempo.

La squadra campione di Norvegia allenata da Knutsen riesce a pareggiare , nell’unico tiro in porta della prima frazione, al termine comunque di un’azione pregevole, conclusa magistralmente da Hauge. Il Napoli inizialmente accusa il colpo, non riuscendo più ad esprimersi come all’inizio, ma poi recupera lo spirito offensivo e trova il gol del nuovo vantaggio al termine del primo tempo con Mc Tominay al termine di una triangolazione con De Bruyne, finalmente a suo agio nel ruolo di regista. La ripresa è più equilibrata con il Bodo, che finalmente prova a spostare il baricentro più avanti, riuscendo a rendersi pericoloso più volte dalle parti di Meret, che compie una bella parata di istinto, dopo essere stato promosso nuovamente titolare sia in campionato che in Champions League. Allegri, dopo il palo clamoroso di Mc Tominay ancora su assist di De Bruyne, per motivi di condizione dopo l’infortunio e anche per l’ammonizione rimediata toglie il nazionale camerunense Anguissa e inserisce Lobotka. Il forcing dei norvegesi produce i frutti del pareggio al termine di un’altra bella azione, conclusa dall’attaccante Andreas Helmersen in modo perentorio e preciso. Il portiere Meret è incolpevole sui gol, perché non poteva arrivarci e anzi ha il merito di evitarne almeno un altro degli ospiti, compiendo un paio di parate significative, soprattutto su Berg.

Il Napoli prova a rompere la fase negativa della partita, impegnando nuovamente Haikin con Lang e soprattutto ha il merito di trovare il gol del terzo vantaggio ancora con Mc Tominay, questa volta di testa su cross preciso di Politano, dopo un’altra giocata importante di Spinazzola. Allegri per gestire questo risultato importante per la squadra e anche la sua panchina inserisce Olivera, Beukema e Giovane al posto di.Politano, Spinazzola e Lang, cambiando nuovamente modulo con altri due difensori in campo al posto di calciatori offensivi come i due italiani e il rapper olandese. Nel finale addirittura c’è un quadruplo cambio per il Bodo, che prova per la terza volta a trovare il pareggio, ma il Napoli mette in atto un discreto atteggiamento difensivo, non disdegnando qualche sortita in contropiede, che consente al caparbio brasiliano ex del Verona, Giovane, di realizzare il quarto gol, che regala maggiore serenità nella gestione della vittoria nei minuti di recupero, che comunque sono concitati. Insomma Allegri ottiene una vittoria preziosa per tornare in corsa in Champions League contro una squadra tignosa, che non a caso all’ultimo minuto segna ancora con Bjortuft o forse Pet, il quale a scanso di equivoci ribadisce di testa in rete la palla che danzava sulla linea dopo essere finita sulla traversa.

Il Napoli ha meritato di vincere, ma il Bodo Glimt anche allo stadio San Paolo Maradona ha dimostrato il valore del calcio norvegese, che da anni sta scalando posizioni ai vertici del ranking mondiale. Per Allegri dopo tante amarezze e polemiche arriva finalmente una boccata d’ossigeno , che consente di riprendere fiducia, in attesa dell’importante derby del sole di sabato pomeriggio contro la Roma, che stasera ha vinto facilmente contro lo Slovan Bratislava.