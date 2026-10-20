Napoli, falsa multa Tap&Go via SMS: l’allarme di ANM

Una nuova truffa via SMS prende di mira gli utenti del trasporto pubblico di Napoli. A lanciare l’allarme è ANM (Azienda Napoletana Mobilità), che ha segnalato la circolazione di messaggi fraudolenti relativi a una presunta irregolarità nell’utilizzo del sistema Tap&Go.

L’azienda chiarisce di essere completamente estranea all’iniziativa e invita i cittadini a non aprire i collegamenti contenuti nei messaggi e a non fornire informazioni personali o bancarie.

Come funziona la truffa

Secondo le segnalazioni ricevute da ANM, alcuni utenti stanno ricevendo SMS che fanno riferimento a una presunta «mancata convalida Tap&Go» e all’avvio di un «procedimento sanzionatorio».

Il messaggio invita il destinatario a confermare i propri dati attraverso un link, facendo leva sul timore di una possibile sanzione.

ANM ha però smentito categoricamente l’autenticità della comunicazione, precisando di non aver inviato alcun messaggio di questo genere.

Le raccomandazioni di ANM

Attraverso i propri canali social, l’azienda ha invitato gli utenti alla massima prudenza.

In particolare, raccomanda di non cliccare sui link ricevuti, di non inserire dati personali o bancari e di cancellare immediatamente gli SMS sospetti.

Si tratta di precauzioni fondamentali per evitare di consegnare informazioni sensibili a soggetti estranei all’azienda di trasporto.

Come arrivano le comunicazioni ufficiali

ANM ha inoltre chiarito che le comunicazioni ufficiali relative alle sanzioni vengono trasmesse esclusivamente attraverso i canali istituzionali previsti dalla legge.

L’azienda non utilizza SMS contenenti link per richiedere la conferma dei dati degli utenti.

Chi riceve un messaggio che segnala una mancata convalida Tap&Go e chiede di accedere a un collegamento deve quindi considerarlo non riconducibile ad ANM ed evitare di seguire le istruzioni contenute nel testo.