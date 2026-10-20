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Ercolano, finto maresciallo truffa una donna: arrestato 19enne

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Una telefonata, la paura di essere coinvolta in una rapina e la consegna dei gioielli custoditi in casa. È quanto accaduto a una 55enne di Ercolano, vittima di un raggiro che si è concluso con l’arresto di un 19enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine.

A fermare il giovane sono stati i carabinieri della tenenza di Ercolano, intervenuti dopo la segnalazione della figlia della donna, che aveva riconosciuto il tentativo di truffa.

La telefonata del finto maresciallo

Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è presentato come un maresciallo, convincendola di essere coinvolta in una rapina in gioielleria.

L’interlocutore le ha spiegato che un perito sarebbe arrivato a casa per confrontare i gioielli rubati con quelli in suo possesso.

La donna, spaventata dal racconto, ha creduto alla versione fornita dal truffatore.

La figlia chiama il 112

I responsabili del raggiro hanno però contattato anche la figlia della 55enne, che non è caduta nella trappola e ha immediatamente allertato il 112.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il presunto falso perito mentre tentava di allontanarsi con una borsa contenente i gioielli appena consegnati dalla vittima.

Il 19enne ha provato a fuggire, ma è stato fermato dai militari.

Tesserino falso e scooter contraffatto

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato in possesso del giovane un falso tesserino dell’Arma e le chiavi di uno scooter risultato avere targa e telaio contraffatti.

Il ragazzo è stato arrestato con le accuse di truffa aggravata, rapina impropria e ricettazione.

Attualmente si trova in carcere, in attesa di giudizio.

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