Statale Sorrentina, chiusure notturne fino al 30 novembre

Nuove limitazioni alla circolazione sulla statale 145 Sorrentina, dove da mercoledì 21 ottobre 2026 scatteranno le chiusure notturne per consentire gli interventi di manutenzione nella galleria Varano, a Castellammare di Stabia.

Il provvedimento disposto da Anas interesserà il tratto compreso tra il km 3+600 e il km 9+750, con deviazioni obbligatorie per gli automobilisti diretti sia verso Napoli sia verso Sorrento.

Giorni e orari delle chiusure

La chiusura sarà in vigore dalle 22:00 alle 6:00 del mattino successivo, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, fino al 30 novembre 2026.

Gli interventi riguarderanno il ripristino della controsoffittatura della galleria Varano, tra le progressive chilometriche 5+800 e 7+200. Le limitazioni serviranno a garantire la sicurezza degli operai e degli utenti della strada durante i lavori.

Le deviazioni verso Sorrento

Chi proviene da Napoli ed è diretto verso Sorrento dovrà lasciare la statale allo svincolo Castellammare Ospedale, al km 3+600.

Il percorso alternativo attraverserà la viabilità locale, comprendendo anche la ex SS145 Sorrentina e la ex SS366 Agerolina, per poi rientrare sulla statale allo svincolo Castellammare Villa Cimmino, al km 9+750 circa.

Il percorso verso Napoli

Per gli automobilisti provenienti da Sorrento e diretti a Napoli, l’uscita obbligatoria sarà invece quella di Castellammare Villa Cimmino, al km 9+750 circa.

Da qui i veicoli percorreranno la viabilità locale e la ex SS145 Sorrentina, rientrando sulla statale in corrispondenza dello svincolo Castellammare Ospedale, al km 3+600.

Lavori anche al San Marco

Le nuove chiusure si aggiungono alle limitazioni già introdotte lungo la rampa del viadotto San Marco, dove è stato istituito il senso unico alternato.

Due interventi distinti che interesseranno la viabilità della Sorrentina, con ulteriori modifiche alla circolazione nelle ore notturne per chi si sposta tra Castellammare, Napoli e la penisola sorrentina.