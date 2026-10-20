HomeCittàCastellammare di Stabia

Castellammare, scuole chiuse il 21 ottobre per maltempo

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Scuole chiuse a Castellammare di Stabia mercoledì 21 ottobre 2026. L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza in tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado, a causa delle condizioni meteorologiche previste sul territorio.

Il provvedimento rientra nelle misure precauzionali adottate dal Comune in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, valida dalla mezzanotte alle 23:59 di mercoledì.

Chiusi anche parchi e spiagge

La decisione dell’amministrazione non riguarda soltanto le scuole.

Per la giornata del 21 ottobre resteranno chiusi anche i parchi cittadini, le spiagge pubbliche e il cimitero comunale.

Per quest’ultimo è prevista un’unica eccezione: l’accesso sarà consentito esclusivamente per lo svolgimento di servizi funebri indifferibili.

Le misure per la sicurezza

Le chiusure sono state disposte per limitare i rischi legati ai temporali e alle possibili criticità idrogeologiche.

L’allerta arancione interesserà Castellammare di Stabia per l’intera giornata di mercoledì, durante la quale resteranno in vigore le misure precauzionali comunicate dall’amministrazione.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Siracusa Calcio, preannuncio di reclamo
Articolo successivo
Statale Sorrentina, chiusure notturne fino al 30 novembre

LEGGI ANCHE

Calcio

Serie B: il programma dell’ottava giornata.

Il programma dell'ottava giornata del campionato di serie B ha inizio questa sera con l'anticipo tra Empoli e Vicenza, due squadre in cerca di...
Cronaca

Opere d’arte false, 24 dipinti sequestrati: indagini in diverse città della Campania

Un presunto mercato di dipinti falsamente attribuiti a importanti pittori dell'Ottocento napoletano è al centro di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA