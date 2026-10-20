Castellammare, scuole chiuse il 21 ottobre per maltempo

Scuole chiuse a Castellammare di Stabia mercoledì 21 ottobre 2026. L’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza in tutti gli istituti scolastici pubblici e privati, di ogni ordine e grado, a causa delle condizioni meteorologiche previste sul territorio.

Il provvedimento rientra nelle misure precauzionali adottate dal Comune in seguito all’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, valida dalla mezzanotte alle 23:59 di mercoledì.

Chiusi anche parchi e spiagge

La decisione dell’amministrazione non riguarda soltanto le scuole.

Per la giornata del 21 ottobre resteranno chiusi anche i parchi cittadini, le spiagge pubbliche e il cimitero comunale.

Per quest’ultimo è prevista un’unica eccezione: l’accesso sarà consentito esclusivamente per lo svolgimento di servizi funebri indifferibili.

Le misure per la sicurezza

Le chiusure sono state disposte per limitare i rischi legati ai temporali e alle possibili criticità idrogeologiche.

L’allerta arancione interesserà Castellammare di Stabia per l’intera giornata di mercoledì, durante la quale resteranno in vigore le misure precauzionali comunicate dall’amministrazione.