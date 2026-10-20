SIRACUSA CALCIO – Preannuncio di reclamo della società aretusea, relativo alla gara di domenica che si è giocata a Licata e terminata con la vittoria dei padroni di casa
Il risultato di Licata – Siracusa non è stato attualmente omologato visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società aretusea. Di seguito il comunicato:
PREANNUNCIO DI RECLAMO gara del 18/10/2026 LICATA CALCIO – SIRACUSA CALCIO 1924
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SRL SIRACUSA CALCIO 1924 ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.