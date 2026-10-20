HomeCalcio

Siracusa Calcio, preannuncio di reclamo

Gabriele Midolo
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

SIRACUSA CALCIO – Preannuncio di reclamo della società aretusea, relativo alla gara di domenica che si è giocata a Licata e terminata con la vittoria dei padroni di casa

Il risultato di Licata – Siracusa non è stato attualmente omologato visto il preannuncio di reclamo presentato dalla società aretusea. Di seguito il comunicato:

PREANNUNCIO DI RECLAMO gara del 18/10/2026 LICATA CALCIO – SIRACUSA CALCIO 1924 

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società SRL SIRACUSA CALCIO 1924 ai sensi dell’art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Calciomercato Nocerina è Mirko Conte il nuovo allenatore
Articolo successivo
Castellammare, scuole chiuse il 21 ottobre per maltempo

LEGGI ANCHE

Calcio

Serie B: il programma dell’ottava giornata.

Il programma dell'ottava giornata del campionato di serie B ha inizio questa sera con l'anticipo tra Empoli e Vicenza, due squadre in cerca di...
Cronaca

Opere d’arte false, 24 dipinti sequestrati: indagini in diverse città della Campania

Un presunto mercato di dipinti falsamente attribuiti a importanti pittori dell'Ottocento napoletano è al centro di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA