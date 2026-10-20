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Calciomercato Nocerina è Mirko Conte il nuovo allenatore

Gianluca Apicella
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Calciomercato a casa Nocerina la società annuncia Mirko Conte il comunicato stampa ufficiale del club

Mirko Conte è il nuovo allenatore della Nocerina

La Nocerina 1910 comunica, di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Mirko Conte.

Classe 1974, nato a Tradate (Varese), Conte vanta una lunga carriera da calciatore con le maglie, tra le altre, di Inter, Napoli, Sampdoria, Piacenza, Vicenza e Arezzo. Intrapresa la carriera in panchina, ha iniziato al Canaletto, in provincia di La Spezia, per poi passare alle giovanili del Modena. Da vice allenatore ha lavorato alla Lupa Castelli Romani, al Lugano, al Sion e alla Juventus Next Gen. Ha guidato poi da primo allenatore la Turris e il Sorrento in Serie C.

Il nuovo tecnico, sarà affiancato da uno staff così composto:

• Manuele Maggiani, vice allenatore
• Roberto Rippa, preparatore atletico
• Alex Borriello, videoanalista.

La società, rivolge a mister Conte e ai suoi collaboratori, il proprio benvenuto e augura loro buon lavoro, certa che sapranno trasmettere al gruppo e a tutto l’ambiente, la determinazione e il senso di appartenenza richiesti dai colori rossoneri.

Mister Conte sarà presentato alla stampa nei prossimi giorni e già oggi dirigerà il suo primo allenamento a porte chiuse, sul campo di Siano .

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