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Allerta meteo arancione in Campania il 21 ottobre: le zone

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo arancione per mercoledì 21 ottobre 2026, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata. Il provvedimento interessa Napoli, l’area vesuviana, la penisola sorrentina e amalfitana e diverse altre zone della regione, dove sono previsti temporali anche di forte intensità, con possibili frane e allagamenti.

Nelle restanti aree della Campania sarà invece in vigore un’allerta meteo gialla.

Le zone in allerta arancione

L’avviso della Protezione Civile riguarda quattro zone della Campania: la zona 1, che comprende Piana campana, Napoli, isole e area vesuviana; la zona 2, relativa ad Alto Volturno e Matese; la zona 3, che include penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; e la zona 4, comprendente Alta Irpinia e Sannio.

Le precipitazioni sono attese soprattutto nella prima parte di mercoledì, con piogge locali o sparse che potranno assumere carattere di rovescio o temporale, raggiungendo localmente un’intensità moderata o forte.

Rischio frane e allagamenti

La Protezione Civile segnala la possibilità di criticità idrogeologiche diffuse e problemi idraulici localizzati.

Tra i fenomeni previsti figurano frane e cadute di massi nelle aree più fragili, anche in relazione agli effetti degli incendi boschivi che hanno interessato il territorio.

Le precipitazioni potrebbero inoltre provocare allagamenti di locali interrati e al piano terra, accumuli d’acqua sulle strade e difficoltà nello smaltimento delle acque piovane.

Particolare attenzione è rivolta anche ai corsi d’acqua minori, i cui livelli potrebbero aumentare fino a determinare inondazioni nelle aree circostanti.

Le indicazioni ai Comuni

La Protezione Civile regionale ha raccomandato ai sindaci di attivare o mantenere operativi i Centri Operativi Comunali, applicando le misure previste dai rispettivi piani di emergenza.

Le amministrazioni sono chiamate a monitorare le aree esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre al verde pubblico e alle strutture potenzialmente interessate dalle sollecitazioni del vento e del moto ondoso.

L’allerta resterà in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre.

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