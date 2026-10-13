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Nocerina esonerato Mister Zeman

Gianluca Apicella
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Nocerina la società annuncia il divorzio con Karel Zeman. Il comunicato stampa ufficiale del club. Il dettaglio:

La Nocerina 1910 comunica di aver sollevato Karel Zeman dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

La Società desidera rivolgere al tecnico un ringraziamento sincero e sentito per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso quotidianamente al servizio dei colori rossoneri.

A Karel Zeman va il riconoscimento per la dedizione con cui ha affrontato il proprio incarico, mettendo a disposizione della squadra le proprie competenze e la propria esperienza, nel rispetto del ruolo e delle responsabilità assunte.

La Nocerina 1910 gli augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera.

 

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