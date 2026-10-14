Passato contro presente: Matteo Lovisa riabbraccia la Juve Stabia da avversario

Ci sono incroci che vanno ben oltre i semplici novanta minuti di gioco. La sfida tra Juve Stabia e Südtirol porta con sé una trama carica di suggestioni e contorni emotivi, legata a doppio filo al nome di Matteo Lovisa. Per il dirigente non si tratterà di una partita come tutte le altre: per la prima volta tornerà a calcare il terreno del “Romeo Menti” da avversario dopo un triennio intenso, vincente e indiscutibilmente condito da grandi intuizioni di mercato.

L’era Lovisa all’ombra del Faito: talenti, successi e carisma

Il bilancio dell’avventura di Lovisa a Castellammare parla da solo. Sotto la sua regia tecnica sono nati e cresciuti profili poi approdati ai vertici del calcio italiano, giovani promesse valorizzate e scelte di guida tecnica rivelatesi azzeccatissime. Un triennio da incorniciare che ha proiettato il club in una dimensione di altissimo profilo.

A caratterizzare la parentesi di Lovisa in gialloblù non sono stati solo i numeri, ma anche un carattere sanguigno e passionale: iconiche le sue presenze in panchina a viveva la partita a bordocampo, spesso arrivando al scontro verbale con le terne arbitrali pur di difendere la squadra.

Il divorzio e l’ombra del passato

Nel calcio, tuttavia, le storie d’amore più felici sono destinate a conoscere la parola fine. La separazione consumatasi nei mesi scorsi non è stata assimilata da tutta la tifoseria stabiese, rimasta spiazzata da un addio giunto nel momento di massimo splendore del progetto.

Oggi Lovisa guida la strategia di mercato del Südtirol club che non a caso ha guardato con insistenza proprio in casa Juve Stabia durante l’ultima sessione di trasferimenti ma ritrovare dal vivo quei colori e quel pubblico risveglierà inevitabilmente ricordi ed emozioni profonde.

Il verdetto del campo

Mentre il passato e la nostalgia attraverseranno la tribuna e i corridoi del Menti, sul rettangolo verde ammonizioni e sentimenti lasceranno il posto all’agonismo. La Juve Stabia è chiamata a concentrarsi esclusivamente sul presente: di fronte c’è un ostacolo ostico come il Südtirol, fondamentale da superare per continuare a scrivere il proprio cammino in campionato.