La colonia “Vespa” alle pendici delle Dolomiti: così Lovisa ha ricreato la sua Juve Stabia al Südtirol

Esiste una linea diretta, sottile ma decisiva, che in quest’ultima sessione di calciomercato ha unito il golfo di Napoli alle Alpi. Una traiettoria di mercato che parte dal “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia e finisce dritta al “Druso” di Bolzano. Al centro di questo asse strategico c’è la firma di Matteo Lovisa, il nuovo direttore sportivo dell’FC Südtirol che per allestire la nuova rosa biancorossa non ha avuto dubbi: attingere a piene mani dal blocco di giocatori che ha fatto la fortuna della Juve Stabia.

Il piano programmatico del diesse friulano si è rivelato trasparente fin dalle battute iniziali: importare in Alto Adige non soltanto dei semplici profili tecnici, ma un vero e proprio DNA competitivo, fatto di agonismo, sincronismi tattici e una cultura del lavoro già ampiamente collaudata in cadetteria.

Per blindare la retroguardia, il Südtirol ha puntato:

Andrea Giorgini: Un investimento da top club, riscattato a cifre importanti (1,2 milioni di euro). Forza fisica e capacità di impostare per un ritorno a Bolzano da assoluto colonna della difesa.

Marco Varnier: Esperienza, senso della posizione e carisma al servizio del reparto arretrato per gestire i momenti più complessi della stagione.

Giacomo Stabile: Proprietà Inter, passato in prestito per Castellammare; garantisce gioventù, pulizia nel palleggio e duttilità tattica.

Qualità e strappi dalla mediana in su

Anche dalla metà campo in avanti la traccia lasciata dalla Juve Stabia è netta, con innesti in grado di alzare il tasso di imprevedibilità della squadra:

Kevin Zeroli: Il gioiello di scuola Milan porta in dote dinamismo, inserimenti letali senza palla e fisicità nel cuore della mediana.

Alvin Okoro: Jolly offensivo ed esterno da uno contro uno, perfetto per spaccare in due le partite a gara in corso.

Rareș Burnete: L’attaccante di scuola Lecce garantisce peso specifico in area di rigore, senso del gol e un prezioso lavoro sporco per i compagni.

Destini incrociati sul prato verde

L’operazione condotta da Lovisa trasforma la sfida tra biancorossi e gialloblù in un intreccio denso di ex e ricordi. Per la truppa degli ex Vespe, la sfida del campo rappresenta l’occasione per misurarsi contro quel recente passato che ne ha consacrato il talento, guidando ora la crescita del Südtirol nel campionato cadetto.